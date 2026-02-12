Почему Украина не сможет закрыть небо лазерной ПВО: Свитан назвал причину

Это оружие может стать дополнительным средством для основной ПВО, отметил Роман Свитан.

Использование лазерного оружия для сбивания вражеских воздушных целей является оптимальным на кораблях. Такое мнение высказал Роман Свитан, полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор, в эфире "Radio NV".

"Оно в принципе с самого начала применялось на кораблях. И сейчас в части корабельной ПВО используется лазерное оружие. Потому что для накачки лазера нужно 50 киловатт мощности электроэнергии. А посмотрите на генератор на 50 киловатт где-то возле торгового центра. Поймете, что это такое. Поэтому такое оружие может использоваться там, где есть возможность получить несколько десятков киловатт мощности, для создания луча", - сказал Свитан.

Он добавил, что это возможно делать на кораблях, на которых установлены большие дизельные генераторы. Также это возможно делать в районах энергетических объектов, которые могут выдавать часть мощностей для работы такой ПВО. Зато использовать подобные средства в полях сложнее.

Видео дня

Также эксперт отметил, что есть вопросы и к возможностям таких средств поражения. В частности, это касается дальности работы лазерной ПВО.

"Дело в том, что сфокусировать лазерный луч в атмосфере очень сложно. Фокусировка луча происходит в течение нескольких секунд. А секунды, учитывая скорости аэроцелей, - это большие расстояния, метры, сотни метров, в зависимости от скорости. И сфокусироваться сложно на дальности в 2,5-3 километра. Поэтому дальность поражения может падать до сотен метров. То есть это оружие можно использовать возле серьезных объектов. Как дополнительное средство к основной системе ПВО, а не как геймченджер", - отметил Свитан.

Лазерное оружие: что известно

Ранее о том, что Украина разработала лазерное оружие для уничтожения "Шахедов", сообщил журналист Саймон Шустер. По его словам, речь идет о лазерной пушке, которая напоминала любительский телескоп с несколькими камерами, прикрепленными по бокам.

По словам Шустера, такое оружие один из операторов установил на крыше своего пикапа посреди пустого поля. Во время испытаний был запущен БПЛА и система поворачивалась, а камеры следили за целью. Уже через несколько секунд дрон начал гореть в небе.

Вас также могут заинтересовать новости: