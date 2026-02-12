Почему Украина не сможет закрыть небо лазерной ПВО: Свитан назвал причину

Использование лазерного оружия для сбивания вражеских воздушных целей является оптимальным на кораблях. Такое мнение высказал Роман Свитан, полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор, в эфире "Radio NV".
"Оно в принципе с самого начала применялось на кораблях. И сейчас в части корабельной ПВО используется лазерное оружие. Потому что для накачки лазера нужно 50 киловатт мощности электроэнергии. А посмотрите на генератор на 50 киловатт где-то возле торгового центра. Поймете, что это такое. Поэтому такое оружие может использоваться там, где есть возможность получить несколько десятков киловатт мощности, для создания луча", - сказал Свитан.
Он добавил, что это возможно делать на кораблях, на которых установлены большие дизельные генераторы. Также это возможно делать в районах энергетических объектов, которые могут выдавать часть мощностей для работы такой ПВО. Зато использовать подобные средства в полях сложнее.
Также эксперт отметил, что есть вопросы и к возможностям таких средств поражения. В частности, это касается дальности работы лазерной ПВО.
"Дело в том, что сфокусировать лазерный луч в атмосфере очень сложно. Фокусировка луча происходит в течение нескольких секунд. А секунды, учитывая скорости аэроцелей, - это большие расстояния, метры, сотни метров, в зависимости от скорости. И сфокусироваться сложно на дальности в 2,5-3 километра. Поэтому дальность поражения может падать до сотен метров. То есть это оружие можно использовать возле серьезных объектов. Как дополнительное средство к основной системе ПВО, а не как геймченджер", - отметил Свитан.
Лазерное оружие: что известно
Ранее о том, что Украина разработала лазерное оружие для уничтожения "Шахедов", сообщил журналист Саймон Шустер. По его словам, речь идет о лазерной пушке, которая напоминала любительский телескоп с несколькими камерами, прикрепленными по бокам.
По словам Шустера, такое оружие один из операторов установил на крыше своего пикапа посреди пустого поля. Во время испытаний был запущен БПЛА и система поворачивалась, а камеры следили за целью. Уже через несколько секунд дрон начал гореть в небе.