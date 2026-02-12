В Украине планируют полностью запретить русскоязычную литературу

Ранее соответствующая петиция набрала необходимое количество голосов.

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания готовит проект постановления, который создаст механизм изъятия из оборота издательской продукции из России, а также продукции, изготовленной на русском языке. Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщила министр культуры Украины Татьяна Бережная.

"Есть закон об издательском деле, который запрещает распространение продукции четырех видов: пропагандирующей войну, насилие и тоталитарные режимы, оправдывающей оккупацию украинских территорий, создающей положительный образ государства-агрессора или его институтов и содержащей антиукраинские смыслы. То есть на уровне закона это в общих чертах заложено", – сказала Бережная.

Она отметила, что сейчас Госкомтелерадио работает над постановлением, которое должно создать соответствующий механизм в Украине.

"Мы координируемся с Госкомтелерадио, учитывая, что это касается издательского дела, и будем поддерживать это постановление, чтобы принять его в правительстве как можно быстрее", - добавила Бережная.

На вопрос, есть ли необходимость и возможность полного запрета в Украине печати и распространения печатной продукции на русском языке, вице-премьер отметила, что упомянутый ранее проект постановления, который готовит Госкомтелерадио, будет включать "и русскую, и русскоязычную книгу". По ее словам, работа над этим механизмом активизировалась после того, как соответствующая петиция набрала необходимое количество голосов.

Напомним, что летом 2025 года преподавательница Киевского университета имени Гринченко Екатерина Никонюк предложила официально запретить русскоязычный контент на законодательном уровне до завершения военного положения. Также она заявила, что в Украине продолжается "откат" к русскоязычному контенту.

"Когда ты лидер общественного мнения, зарабатываешь на своей аудитории, ты должен взвешенно относиться к тому, что говоришь. Селебрити начинают говорить, что их челюсти не настроены на украинский язык, хотя уже жизнь прожили в Украине", - заявила она.

