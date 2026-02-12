Финалистка 'Холостяка' с Цымбалюком проговорилась, свободно ли ее сердце сейчас

Девушка откровенно призналась, в каких отношениях они с Тарасом Цымбалюком.

Финалистка 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого был актер Тарас Цымбалюк, Анастасия Половинкина проговорилась, занято ли ее сердце сейчас, а также поделилась, в каких отношениях они сейчас с Тарасом.

"Мы остались в нормальных, адекватных отношениях… Мы не друзья, но если мне что-то будет нужно, я могу обратиться, и он мне поможет... Но каждый живет свой жизнью", - отметила Настя в новом интервью.

По ее словам, действительно в финале шоу ей было очень больно, но сейчас - "все супер":

Видео дня

"Это было полгода назад, я это все пережила, мне было до месяца больно, но жизнь идет дальше, и я хочу быть жизнерадостной, то есть, все, там стоит точка".

Отвечая на вопрос о личной жизни после проекта, Половинкина заявила следующее:

"Я пока не комментирую все, что происходит в моей личной жизни. И этому меня научил проект "Холостяк".

При этом она все же проговорилась и дала понять, что уже готова к новым отношениям и что на данный момент ее сердце свободно. Кроме того, Настя неожиданно заявила, что собирается сделать, если не выйдет замуж.

"В принципе, возможно, да (готова к отношениям - УНИАН). Но если раньше я в себе строила образ, какой это должен быть мужчина… то после проекта… я поняла, что я больше не буду искать какой-то образ. Но если не встретится, я не буду расстроенной женщиной, которая не вышла замуж. Ну, окей, значит, такая моя судьба. Я тогда хочу усыновить небинарную личность. Знаешь, хотела бы не просто ребенка, а ребенка, который немножко другой, и чтоб стать для этого ребенка семьей", - заявила Настя Половинкина.

Напомним, недавно герой шоу Холостяк 2025 Тарас Цымбалюк выдал порцию новых признаний о проекте.

