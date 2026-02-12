'Стальные гробы': Украина 'перемолола' элитные танки России, - 19FortyFive

По данным мониторинговых ресурсов, Россия потеряла более тысячи Т-80, а проблемная конструкция и тактические просчеты вынудили Москву возвращать на фронт устаревшие Т-62.

Российский парк танков Т-80, который в свое время считался одним из самых быстрых и технологичных в ВС РФ, понес сокрушительные потери в войне против Украины. По данным военного мониторингового ресурса Oryx, задокументировано не менее 1272 уничтоженных или захваченных танков Т-80 различных модификаций, пишет 19FortyFive.

Общие потери российских танков за время полномасштабного вторжения превышают 4300 единиц. На этом фоне Москва вынуждена возвращать в строй устаревшие Т-62, снятые с хранения.

Фатальный недостаток конструкции

Т-80 приобрел репутацию "стального гроба" из-за особенностей конструкции. Главная проблема – автомат заряжания с размещением боеприпасов в карусели под башней. В случае пробития брони детонация снарядов часто приводит к взрыву, который срывает башню – так называемый "эффект раскладушки".

В отличие от западных танков, где боекомплект хранится в изолированном отсеке с выбивающимися панелями, в российских машинах до 40 снарядов расположены непосредственно в боевом отделении. Это уменьшает силуэт танка, но критически повышает риск для экипажа.

Дорогая скорость

Т-80 стал развитием советского Т-64 и получил газотурбинный двигатель, позволявший развивать скорость более 70 км/ч. Однако такая установка оказалась чрезвычайно топливоемкой и сложной в обслуживании. По оценкам, Т-80 обходится примерно в 3,5 раза дороже Т-64.

Несмотря на имидж "элитной" машины, боевая история Т-80 была противоречивой. В Чечне танк продемонстрировал проблемы с живучестью и подготовкой экипажей. В последующих конфликтах его применение было ограниченным, однако в 2022 году из-за потерь Т-72 и Т-90 Россия вынуждена была активно вернуть Т-80 на фронт.

Крах модернизации и тактики

Проблемы бронетехники наложились на провал тактических подходов. Разрекламированная модернизация российской армии и концепция батальонных тактических групп (БТГ) не оправдали ожиданий. Вместо гибкого управления и инициативы командиров низшего звена, на поле боя доминировал централизованный стиль управления с жестким соблюдением планов даже в измененных условиях.

В результате российские подразделения неоднократно прибегали к лобовым атакам, что приводило к значительным потерям техники.

Возвращение в прошлое

На фоне истощения современного парка основных боевых танков Москва вынуждена восстанавливать Т-62 – машины 1960-х годов. Это свидетельствует о проблемах с восполнением потерь и производством новой техники.

