На Львовщине эксгумировали тело солдата, которого похоронили вместо вернувшегося из плена бойца

Процедура эксгумации была проведена 11 февраля.

Во Львовской области эксгумировали останки неизвестного военного, считавшегося Назаром Далецким, который недавно вернулся из плена. Об этом сообщила мать Далецкого Наталья.

По ее словам, эксгумация состоялась вчера, 11 февраля, на местном кладбище в селе Великий Дорошев. Женщина не присутствовала во время этого процесса.

"Мне сказали, что мне там не нужно быть, и я не ходила", – рассказывает Далецкая, сообщает Суспильне.

Возвращение из плена Назара Далецкого

Во время обмена пленными 5 февраля из российского плена вернулся боец 24 механизированной бригады имени короля Данила Назар Далецкий, который более трех лет считался погибшим и даже был "похоронен" в селе Великий Дорошев Львовской области.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что связь с военным прервалась еще в мае 2022 года. Сначала он официально считался пропавшим без вести, но позже семья получила официальное сообщение о том, что воин погиб в Купянском районе Харьковской области 25 сентября 2022 года. Однако летом 2025 года один из военнослужащих, освобожденных из российского плена, рассказал, что видел Далецкого в российских лагерях. Затем эту информацию подтвердили еще двое бывших пленников.

В свою очередь староста Великодорошевского старостинского округа Оксана Кухар отметила, что уведомление о его смерти, согласно экспертизе ДНК, пришло в мае 2023 года. На сельском кладбище похоронили человека, которого на тот момент считали Назаром Далецким.

10 февраля представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека во Львовской области Тарас Подворный сообщил, что семье придется вернуть государству 15 млн гривен, которые были выплачены в качестве пособия за смерть бойца.

Позже в Министерстве обороны Украины заявили, что не видят оснований требовать возврата средств от семьи Далецких.

