Украина сбивает от 70 до 90 процентов крылатых ракет России, - эксперт

Сейчас РФ более выгодно использовать баллистические ракеты для атак по Украине, отметил Роман Свитан.

Россия во время массированных атак по Украине могла уменьшить количество использования крылатых ракет из-за результативности ПВО. Такое мнение высказал Роман Свитан, полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор, в эфире "Radio NV".

"Любая аэроцель - это хорошая цель для фактически любой системы ПВО. Поскольку они в основном заточены под противодействие аэроцелям. Это крылатые ракеты, дроны. Поэтому коэффициент сбивания крылатых целей - он приближается к ста. Конечно, стопроцентной системы нет. Но 70-90% даже мы сейчас показываем. И этот показатель будет только расти. Поэтому смысла использовать крылатые ракеты нет. До россиян это, скорее всего, уже начинает доходить", - сказал Свитан.

Он добавил, что сейчас Россия производит более ста крылатых ракет разных типов в месяц. И в последнее время оккупанты начали отправлять этот тип вооружения на склады.

"В течение четырех лет россияне свои склады осушили. У них даже неприкосновенного запаса фактически не было. Они его более или менее восстановили и сейчас будут работать на склады. А на данный момент используют более выгодное с точки зрения прохождения наших барьеров баллистическое вооружение. Но не нужно полностью исключать возможность использования крылатых ракет РФ. Просто на данный момент россиянам выгодно использовать баллистику", - добавил Свитан.

Атаки РФ по Украине: что известно

Во время очередной массированной атаки России по Украине в ночь на 12 февраля враг использовал 24 баллистические ракеты и 219 БПЛА различных типов. По данным Воздушных сил, украинские защитники сбили или подавили 213 вражеских целей, из которых 15 - это баллистические ракеты.

Как отметил ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман, РФ могла не использовать крылатые ракеты во время атаки по Украине из-за проблем с собственной стратегической авиацией. В то же время он отметил, что враг может готовить еще одну, более масштабную атаку по Украине.

