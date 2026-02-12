Культурные силы представили трогательный трек 'Тобі' о любви, которую прервала война

Песня создана на основе стихотворения жены разведчика, погибшего при выполнении боевого задания.

Культурные силы представили новую песню "Тобі" и раскрыли трогательную историю ее создания. Все началось с того момента, когда мобильная группа военнослужащих, в которой выступал и известный исполнитель Тур (Артур Лабьяк), находилась на Сумском направлении. Во время одного из концертов Артур познакомился с Русланом, который служил разведчиком в 132-й ОРБ.

"Именно Руслан первым подошел пообщаться о творчестве, спрашивал, где можно послушать треки, – вспоминает Артур. – И через 20 минут разговора можно было сразу почувствовать, что Руслан – светлый человек не только по внешнему виду, но и внутри. Максимально добрый и улыбчивый парень".

Впрочем, эта дружба длилась недолго, Руслан погиб при выполнении боевого задания.

"Узнав о потере Руслана, я, можно сказать, "поплыл". Не верилось, что мы теряем таких классных молодых людей, – вспоминает Артур, – людей, которые даже в таких местах улыбаются и ищут позитив".

О печальной новости Артуру сообщила Дана – жена Руслана. Как оказалось, она писала стихи и многие из них посвящала именно своему любимому.

"Поэтому сразу возникла идея сделать песню именно на ее стихотворение", – говорит Артур Лабьяк.

Это стихотворение Тур превратил в песню "Тобі". Сам разведчик, к сожалению, так и не успел ее услышать. Руслан погиб героем, защищая родную страну и их с Даной любовь. Но теперь эта композиция звучит как символ любви, которая сильнее смерти: "Мне бы остановить войну, чтобы жить с тобой свободно".

Для жены Руслана, Даны, этот трек стал символом их любви.

"Когда я писала стихи, первым их слушал Руслан. Обычно это было вечером после работы. Он приходил домой и говорил: "Что нового написала? Читай". Он приходил на мои литературные выступления, был самой большой поддержкой. Еще иногда обижался, потому что я не пишу о нем. Но он не знал, что когда был на службе, то почти каждое новое стихотворение было о нем и для него", – делится Дана.

Справка:

Культурные силы – платформа, которая объединяет военнослужащих творческих профессий, культурных деятелей, аналитиков и волонтеров. Она развивает воинскую культуру, усиливает морально-психологическую поддержку военных, внедряет культурную дипломатию и информационное сопротивление через инструменты культуры. В платформу входят проекты: "Культурный десант", "Книга на фронт", "Фронтовая студия", "Оркестр 59", "РадиоПехота" и другие. Ежемесячно артисты Культурных сил проводят около 200 выступлений в фронтовой зоне, а также передают бойцам примерно 1200 книг. В 2025 году Культурные силы спродюсировали и выпустили 49 песен, созданных военнослужащими, провели несколько коммуникационных кампаний для Сил обороны, в частности кампанию "Украина стоит, потому что стоит пехота", которая получила престижную награду Effie Awards и обеспечила охват аудитории более 12 млн контактов.

