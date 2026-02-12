'Понятие фронта станет размытым': Берлинская назвала одну из главных угроз на 2026 год

Волонтер отметила, что сейчас россияне пытаются с помощью дронового террора "выкурить нас с нашей земли".

Решение об обязательной верификации терминалов Starlink на территории Украины является правильным и повлияет на возможности российских оккупантов. Об этом сказала волонтер, руководитель проекта Victory Drones фонда Dignitas, участница российско-украинской войны Мария Берлинская.

В интервью "Суспильному" она отметила, что это решение повлияло на определенные штурмовые действия российских войск на линии фронта. Не вся связь оккупантов на передовой завязана именно на "Старлинках", ведь у них есть свои системы связи. Однако определенные неприятности эта ситуация для врага все же создала, говорит Берлинская.

Волонтер подчеркнула, что сейчас россияне пытаются дроновым террором "выкурить нас с нашей земли". Враг стремится создать условия, при которых украинцы начнут массово выезжать, поскольку нет энергетики, дома холодно, нет возможности нормально водить детей в школу.

"Постоянный страх – условно, как в Херсоне сейчас, когда ты не можешь в магазин сходить нормально. Они пошли по этой тактике. С одной стороны, давят на фронте. С другой – пытаются информационно нас расколоть, атомизировать. И, с третьей стороны, они создают нам постоянный дроновый террор, который будет только нарастать", – пояснила она.

По мнению Берлинской, 2026 год станет началом эры автономных систем и роботов. Россияне будут пытаться терроризировать не только прифронтовые города Украины. Понятие фронта станет размытым, прогнозирует Берлинская:

"Потому что, условно, и Тернополь, и Винница, и Луцк, и Ривне, и Хмельницкий, и даже Черновцы – все эти города тоже могут подвергнуться атакам автономных систем. Например, дрон-матка принесла несколько дронов, а дальше там происходит атака на какой-то, не знаю, бензовоз, чтобы заправки не работали, или на какой-то магазин. Они будут пытаться держать людей в постоянном страхе".

Волонтер отметила, что самый важный вопрос, который перед нами стоит сейчас – это вопрос инженерного прогнозирования.

"Мы движемся в тумане войны. И вопросы электромагнитного, лазерного оружия, вопросы радаров, автономности роботов и многое другое – мы сейчас отвечаем на них регрессивно, враг часто навязывает нам эту игру. Так произошло и с дронами на оптоволокне, хотя мы первыми их применяли. Это одна из задач, которая, я вижу, могла бы быть достойна уровня министра обороны – иметь такую команду инженерного прогнозирования, чтобы двигаться не в тумане войны, а четко знать, куда нам идти. И что нам уже нужно делать, чтобы опередить врага хотя бы на полгода, на год вперед. Тогда устоим и тогда победим", – пояснила она.

