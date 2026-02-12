РФ 'засветила' на фронте новую версию 'Солнцепека': аналитики рассказали о ее особенностях

Главным изменением ТОС-3 "Дракон" по сравнению с ТОС-1А "Солнцепек" является установка новой пусковой установки.

Минобороны РФ опубликовало видео применения на фронте новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3 "Дракон". Новая версия системы претерпела довольно значительные изменения, пишет Defense Express.

Аналитики обратили внимание на то, что Минобороны РФ почему-то назвали огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек". Тем не менее, они заметили, что на опубликованном видео показана именно новая версия системы.

Аналитики напомнили, что ТОС-3 "Дракон" россияне представили в 2024 году. Система была показана сразу с наваренным мангалом и установленной системой радиоэлектронной борьбы "Волнорез", которая оказалась малоэффективной.

Главным изменением по сравнению с ТОС-1А "Солнцепек" является установка новой пусковой установки с уменьшенным до 15 количеством направляющих, отметили аналитики. Тем не менее, россияне компенсировали уменьшение количества боезапаса заменой ракет на более дальнобойные.

В Defense Express добавили, что ТОС-3 "Дракон" исправляет один из главных недостатков предыдущих версий системы. Аналитики напомнили, что ТОС-1А "Солнцепек" имеет дальность стрельбы только до 6 км и требует выхода на прямую видимость к цели, а также проведение замера дальности лазерным дальномером перед выстрелом.

Аналитики подчеркнули, что в современной войне так сделать уже не получится из-за распространения ударных дронов. Россияне пытались обойти эту проблему, создав ТОС-2 "Тосочка" с дальностью до 15 км, но и этого оказалось недостаточно.

В Defense Express поделились, что новая ТОС-3 "Дракон" установлена на шасси от танка Т-72, а ее максимальная дальность составляет 15-24 км.

Также ТОС-3 "Дракон" получил дополнительные экраны с динамической защитой "Контакт-5", в дополнение к уже имеющемуся в лобовой проекции, добавили аналитики.

"Это в сочетании с шасси от Т-72, которое сохранило свою броню, и новыми противодроновыми сетками и системой РЭБ, делает ТОС-3 "Дракон" более защищенным от контрбатарейного огня и ударов дронов", - говорится в материале.

Кроме того, аналитики обратили внимание на то, что на ТОС-3 "Дракон" был дополнительно наварен двойной экран из сетки и дугообразный лист металла в передней части, который прикрывает направляющие с ракетами.

Армия РФ получила новую партию "Солнцепеков"

Напомним, что в ноябре 2025 года концерн "Уралвагонзавод" поставил в российскую армию очередную партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек". Машины получили модернизированный комплекс защиты от дронов.

На одном из переданных "Солнцепеков" можно было увидеть лозунг в духе сталинских времен - "За Кириллова!". Речь идет о бывшем начальнике войск радиационной, химической и биологической защиты РФ, генерал-лейтенанте Игоре Кириллове, ликвидированном Украиной в декабре прошлого года.

