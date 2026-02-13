'За год война кардинально изменилась': боец рассказал, с какими вызовами сталкиваются военные

Большинство подразделений были вынуждены растянуть или оттянуть собственную инфраструктуру, отметил он.

За последний год война на большинстве направлений фронта кардинально изменилась. Об этом рассказал старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным Алекс в своем Телеграм-канале "Офицер".

По его словам, в 2025 году противник начинал постепенно формировать килл-зоны по 10 км от линии боевого столкновения в Сумской, Харьковской областях и в районе Константиновки.

Сейчас же удары начали наносить на глубину 20-40 км от линии боевого столкновения, добавил он. Выросли и темпы прироста активности FPV противника.

Это заставило большинство подразделений растянуть или оттянуть собственную инфраструктуру, говорит Алекс. Соответственно, были увеличены логистическая нагрузка и потребности.

"К тому же, если говорить в контексте Донбасса, то за его пределами уже отсутствуют плотные агломерации населенных пунктов, что также значительно затрудняет функционирование жизнедеятельности подразделений и их инфраструктуры", – резюмировал старший лейтенант.

Российские войска активизировали удары КАБами на юге Украины. Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал, что за сутки произошло 25 таких ударов с применением более 100 авиационных бомб.

Между тем город Купянск в Харьковской области находится под контролем украинских войск. Однако в центре города все еще находится небольшая группа россиян. Спикер Объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что Силы обороны вытеснили противника из окрестностей Купянска.

