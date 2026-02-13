Россияне нацелились на логистику ВСУ в Донецкой области: обозреватель рассказал, где идут бои

В частности, оккупанты атакуют Гришино, говорит Попович.

Российские оккупационные войска пытаются полностью перерезать логистику украинских сил в районе Покровска и Мирнограда Донецкой области

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный обозреватель Денис Попович. Отмечается, что наступление РФ в районе этих городов продолжается.

Обозреватель добавил, что украинские защитники истощают вражеские войска на Покровско-Мирноградской агломерации. Враг сосредоточил там значительные ресурсы – по словам Поповича, речь идет о 150-170 тысячах российских военных. При этом в целом на территории Украины находится около 700 тысяч оккупантов.

Видео дня

"Сейчас россияне пытаются действовать в основном на флангах, атакуют Гришино, атакуют Родинское. Это населенные пункты с разных сторон этой агломерации. Бои идут непосредственно в Родинском", – пояснил Попович.

Он отметил, что если врагу удастся оккупировать Гришино и Родинское, логистика Сил обороны Украины будет сильно истощена:

"Она и так непростая, она будет до предела осложнена на этом направлении. В целом сейчас бои идут в северной части Покровска и Мирнограда".

Ситуация в Донецкой области

Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что потеря Покровска и Мирнограда Донецкой области – вопрос недель. По его мнению, после этого враг может начать бои за еще два города.

Между тем начальник штаба Дивизиона артиллерийской разведки Отдельной артиллерийской бригады Нацгвардии Игорь Яременко рассказал, что линия фронта на Покровском направлении достаточно гибкая из-за новейших технологий, поэтому данные о продвижении могут меняться каждый час. По его словам, украинские бойцы максимально уничтожают все логистические возможности россиян.

