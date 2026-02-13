Коварный план ФСБ: Тимочко объяснил, что на самом деле стоит за блокировкой соцсетей в России

Работа над блокировкой мессенджеров является довольно серьезным стратегическим подходом врага, говорит он.

Ограничивая работу соцсетей и предлагая обществу свои альтернативы, в России преследуют сразу несколько целей. Такое мнение высказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко.

"Они прекрасно осознают, что в таких сетях, как Telegram, WhatsApp, многие российские граждане с протестными настроениями создали определенные группы, сумели выстроить свою сеть, чтобы, скажем, минимизировать риски быть обнаруженными ФСБ", – рассказал он в интервью УНИАН.

Кроме того, в случае массовой мобилизации в России силовики, вероятно, будут ограничивать использование соцсетей в воинских частях и учебных центрах.

"Это будет делаться для того, чтобы призванные не могли координироваться между собой и контактировать с внешним миром, в частности с украинскими инициативами типа программ для сдачи в плен", – пояснил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Однако российская ФСБ пошла "гораздо хитрее и дальше", считает Тимочко. Дело в том, что вместо соцсетей так называемого "ядовитого запада" россиянам предлагают отечественные альтернативы:

"Даже если бывшие протестные сообщества попытаются восстановить координацию уже на этих платформах, их активность станет значительно более прозрачной для спецслужб. То есть российская ФСБ найдет дополнительные возможности вычислить именно протестных граждан и будет анализировать их поведение".

И это довольно серьезный стратегический подход врага. Целью таких усилий, вероятно, является подготовка к войне против европейских стран.

"Для того, чтобы было минимум утечки информации, чтобы российское общество настраивать, что "вокруг одни враги, мы здесь загнаны в крепость и должны идти на них войной". Для того, чтобы видеть реально бытовые общественные колебания. Поэтому это не просто "мы закрываемся" или "мы такие глупые, что отказываемся от конкретных соцсетей". Нет, они сразу навязывают свои. Это довольно планомерная, системная, просчитанная, давно подготовленная работа. Это серьезный вызов", – резюмировал Иван Тимочко.

Ограничение работы соцсетей в России

10 февраля ряд российских СМИ сообщили, что Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы мессенджера Telegram. Некоторые источники отмечали, что такие меры уже принимаются.

Основатель Telegram Павел Дуров, комментируя блокировку мессенджера, сравнил действия Кремля с событиями восьмилетней давности в Иране. Несмотря на усилия властей, жители страны до сих пор пользуются соцсетью.

Впоследствии стало известно, что Россия пыталась полностью заблокировать WhatsApp. Компания Meta сообщила о попытке РФ изолировать более 100 млн пользователей и перевести их на государственное приложение Max.

