Не TCL и не Samsung: эксперты назвали лучший бюджетный телевизор в 2026 году

Покупка бюджетного телевизора не всегда означает компромисс в качестве. Эксперты пришли к выводу, что среди доступных моделей есть вариант, который предлагает достойную картинку и функциональность за разумные деньги.

Лучшим дешевым телевизором специалисты RTINGS назвали Hisense QD6QF, стоимость которого начинается примерно от 270 долларов.

Экономия становится особенно заметной при сравнении с аналогами: телевизор Amazon Fire TV с диагональю 43 дюйма стоит примерно $330, Samsung QLED – $548, а OLED-модель LG C2 – $800. Более высокая цена обычно означает лучшее изображение и дополнительные функции, но для базового просмотра Hisense считается оптимальным выбором.

43-дюймовая версия Hisense QD6QF поддерживает QLED-цвета, Dolby Vision HDR и Dolby Atmos, имеет частоту обновления 60 Герц, а также Bluetooth, HDMI, USB и Wi-Fi. Телевизор можно закрепить на стене, а встроенная поддержка Alexa позволяет управлять устройством голосом.

Модель работает на платформе Fire TV, что обеспечивает удобную интеграцию с сервисами Amazon. Для геймеров предусмотрен режим Game Plus с переменной частотой обновления и автоматическим снижением задержки.

На Amazon модель получила 4,1 из 5 звезд на основе более чем 1600 отзывов. Покупатели обычно отмечают хорошую картинку за свою стоимость, широкий угол обзора, простую настройку и достойный звук.

Среди минусов пользователи упоминают возможные зависания, задержки при переключении программ и порой слабую реакцию на пульт. Некоторые также считают, что со временем функциональность телевизора будет ухудшаться – на такие жалобы эксперты советуют обращать внимание перед покупкой.

Также специалисты RTINGS выбрали лучший бюджетный OLED-телевизор – это не Samsung или Sony. LG B5 сочетает большинство передовых функций OLED‑панелей при цене $900 за 55 дюймов и является отличной входной точкой в мир OLED.

Ранее эксперты назвали лучшие 65-дюймовые телевизоры, которые не стоят "космических денег". В начале 2026 года качественные 65‑дюймовые модели с 4K, HDR и игровыми функциями можно купить менее чем за 1000 долларов.

Как УНИАН уже писал, лидерство Samsung на рынке телевизоров, которое длилось более 20 лет, подходит к концу. По итогам 2025 года разрыв между долями TCL и Samsung сократился до одного процента.

