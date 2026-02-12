'Не отправляйте деньги Украине': Орбан назвал свой 'рецепт' победы для Европы

Орбан также цинично заявил, что "война – это плохо для бизнеса".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для Европы "рецептом" победы является отказ от отправки денег Украине. Такое заявление он сделал на полях внеочередного саммита лидеров ЕС в Бельгии, пишет "Европейская правда".

Во время общения с прессой Орбан призвал Европейский Союз прекратить финансовую помощь Украине. Он назвал свой "рецепт" победы для Европы.

"Во-первых, остановить войну. Война – это плохо для бизнеса. Ищите мира. Во-вторых, не отправляйте свои деньги кому-то другому, если они вам нужны для вашей конкурентоспособности. Поэтому не отправляйте деньги Украине", - сказал премьер Венгрии.

Также Орбан добавил, что необходимо максимально снизить цены на энергоносители.

"Это так просто", – подчеркнул он.

Орбан заявил, что ЕС и Украина объявили войну Венгрии

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель и Украина "объявили войну" Будапешту. Так он отреагировал на публикацию Politico об идее вступления Украины в ЕС "авансом".

"Они решили, что Украина будет принята в Союз уже в 2027 году. Этот новый план является открытой декларацией войны против Венгрии. Они игнорируют решение венгерского народа и решительно настроены устранить венгерское правительство любыми необходимыми средствами", - написал Орбан в соцсетях.

