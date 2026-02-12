В Украине возник ажиотаж на популярный фрукт

Его выбирают из-за невысокой цены и возможности хранения без холодильника.

Этой зимой в Украине в доставках продуктов из магазинов лидируют бананы. Этот фрукт стал самым распространенным товаром в продуктовых корзинах, сообщил генеральный менеджер Bolt Food в Украине Вячеслав Левченко в комментарии УНИАН.

Бананы пользуются повышенным спросом из-за своей питательности и умеренной цены. Они также не требуют приготовления и могут некоторое время храниться в условиях неработающего холодильника благодаря плотной кожуре. Кроме этого фрукта, другие позиции продуктового заказа выглядят более привычно.

"В категории заказов из магазинов пользователи чаще всего добавляют в корзину базовые продукты ежедневного потребления. Это минеральная и питьевая вода в бутылках, яйца, картофель и другие овощи, а также слабоалкогольные напитки", – перечисляет Левченко.

В торговых сетях отмечают, что выбор продуктов для доставки несколько отличается в Киеве и по всей стране. Так, украинцы заказывают в АТБ алкоголь, овощи и фрукты, мороженое, кондитерские изделия и напитки. Жители столицы в продуктовом списке сладости заменяют на мясные деликатесы и колбасы.

В то же время в Zakaz.ua выделяют определенные тенденции дистанционных покупок:

спрос на продукты длительного хранения;

товары первой необходимости;

вода, бакалея, замороженные продукты;

рост объемов заказов для минимизации их количества.

Из-за сложной ситуации с отоплением и светом, в одном из столичных районов супермаркетам разрешили работать круглосуточно. Здесь желающие могут погреться и при необходимости подзарядить свои гаджеты.

В то же время в Украине несколько оживились магазинные воры, которые начали выносить больше "бесплатного" товара. В топ-10 самых любимых их позиций входят шоколад, сливочное масло и сыр.

