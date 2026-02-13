Почему кошки такие любознательные: ветеринары назвали 7 причин

Кошки любят следить за тем, что вы делаете или что принесли домой в коробке или в пакете.

Если у вас есть кошка, вы, наверное, заметили, что она всегда интересуется вашими действиями. Издание Catster перечислило причины, почему кошка проявляет такой бесконечный интерес.

Если вы открываете дверь, приносите продукты или поднимаетесь наверх, ваша кошка, вероятно, следует за вами, чтобы посмотреть, что вы делаете и что принесли домой.

Издание отмечает, что пушистые друзья также любят забираться в пакеты и коробки, которые вы можете оставить в помещении.

Всего выделено 7 вероятных причин, почему кошки такие любознательные:

1. Они умны

Ваша кошка может быть любознательной, поскольку это является естественным результатом умности. Кошки могут научиться понимать несколько слов, и вы можете научить их выполнять несколько трюков, хотя эти животные не так мотивированы к обучению, как собаки.

В статье говорится, что пушистики достаточно умны, чтобы сообщать о своих потребностях другим в своем окружении, включая людей, кошек и собак.

2. Они территориальные

Кошки чрезвычайно территориальны и проводят большую часть дня, сидя в месте, откуда хорошо видна их территория. Если с одного места они не видят все, то могут в течение дня менять местонахождение.

Также есть предположение, что кошка такая любознательная, потому что вы двигаетесь или приносите новые предметы на ее территорию, и она хочет проверить ситуацию, чтобы знать, что происходит в ее королевстве.

3. Они охотятся

Если вы удивляетесь, почему ваша кошка крадется за телевизором, в шкафу или за диваном, возможно, вы стали свидетелем проявления ее первобытного инстинкта охоты на пищу.

В дикой природе кошки могут есть несколько раз в день небольшими порциями и обыскивать каждый уголок в поисках еды.

Издание объясняет, что пространство за телевизором – идеальное место для мыши, чтобы спрятаться, и ваша кошка это хорошо знает.

4. Они ищут укрытие

Если у вас больше одной кошки, то они, вероятно, будут искать место, где можно спрятаться на несколько часов.

Кошки также играют, гоняясь друг за другом по дому, поэтому ваша кошка может искать места, где можно спрятаться позже.

5. Они стремятся к вниманию

Кошки часто любят быть под ногами, потому что стремятся к вниманию. Если вы провели день за покупками или если ваша кошка спала несколько часов, вы можете заметить, что она трется о ваши ноги.

Это свидетельствует о том, что он, вероятно, рад вас видеть и хочет внимания. Добавляется, что кошки, которые хотят, чтобы вы их погладили, прыгают вам на колени, пытаются залезть на клавиатуру и в общем мешают.

6. Они голодны

Если ваша кошка следует за вами, трется о ваши ноги даже после того, как вы ее погладили, есть большая вероятность, что она ищет еду или лакомство.

Издание отмечает, что если примерно в такое же время вчера вы давали ей лакомство, то она, вероятно, это запомнила и хочет, чтобы вы ее снова угостили.

В статье подчеркивается, что кошки довольно быстро учатся манипулировать вами, чтобы вы давали им еду.

7. Они хотят узнать больше о хозяине

Ваша кошка интересуется тем, что вы делаете, потому что пытается узнать о вас больше. Если ей нравится быть с вами, она, вероятно, стремится к большему вниманию.

Поскольку хозяин проводит много времени на территории животного, оно хочет узнать о нем больше.

Другие интересные факты о кошках

