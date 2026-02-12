Американец купил дешевый китайский экскаватор и сильно удивился тому, что получил (видео)

Мужчина рассказал, стоит ли покупать этот экскаватор.

Американский блогер заказал из Китая мини-экскаватор и с нетерпением ждал, когда он прибудет. Его сильно удивило то, что он получил, пишет Supercar Blondie.

Автор YouTube-канала Ebikeschool.com часто испытывает различные необычные транспортные средства. Одним из них стал китайский мини-экскаватор.

Открыв ящик мужчина заметил, что экскаватор очень маленький. Блогер сперва решил, что этот экскаватор не сможет справиться ни с одной задачей, учитывая такие габариты.

Сперва мужчина удивился тому, что экскаватор был доставлен с полностью заряженной аккумуляторной батареей. Тем не менее, почти сразу он столкнулся с проблемой - управление было настроено не так, как он ожидал. К счастью, он быстро это исправил.

Блогер с удивлением обнаружил то, что экскаватор оказался довольно мощным. Он легко справился со своей первой задачей - копанием грунта. Более того, экскаватор оказался очень тихим.

Позже мужчина заменил ковш, чтобы с помощью экскаватора выкопать траншею. Уже через 45 минут работа была завершена.

Блогер поделился, что ему очень понравился этот экскаватор. По его словам, модель оказалась простой в эксплуатации и очень тихой.

Мужчина отметил, что одной зарядки достаточно для того, чтобы экскаватор проработал до шести-семи часов. Он порекомендовал обратить внимание на этот экскаватор тем, кто ищет недорогую "рабочую лошадку".

Опыт покупки дешевого "итальянского" мотоцикла из Китая

Ранее американский блогер Шон Керр купил мотоцикл итальянской компании Moto Morini за 6500 долларов. Он заявил, что ему очень понравился этот мотоцикл.

Блогер заказал Moto Morini X-Cape. Производитель заявляет, что этот мотоцикл "разработан итальянцами, произведен итальянцами и принадлежит итальянцам". Тем не менее, надпись на коробке, в которой его доставили в США, гласит, что мотоцикл произведен в Китае.

Мужчина рассказал, что Moto Morini X-Cape предлагает современный информационно-развлекательный центр с портом USB для зарядки гаджетов. Другой особенностью мотоцикла является то, что он оснащен тем же 649-кубовым двигателем, что и Kawasaki Versys 650.

