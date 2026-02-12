Новое украшение Кейт Миддлтон вызвало волну обсуждений в сети (фото)

Один из недавних выходов принцессы Уэльской дал новый повод для обсуждений ее стиля среди королевских поклонников.
Во время закрытой встречи с архиепископом Кентерберийским Сарой Малалли в Лондоне Кейт Миддлтон появилась в сдержанном элегантном образе, который дополнила золотым ожерельем с подвеской в форме сердца. Встреча состоялась в Ламбетском дворце с участием принца Уильяма.
Как пишет People, по данным модных обозревателей, 44-летняя принцесса надела Gold Keeper's Heart Trace Chain Necklace британского бренда Daniella Draper. Колье изготовлено вручную в Англии из переработанного 9-каратного желтого золота и стоит от 2200 долларов.
Внимательные поклонники заметили, что подвеска, вероятно, имеет гравировку, однако разглядеть надпись подробно не удалось. Поскольку новое украшение Кейт представила менее чем через месяц после своего 44-го дня рождения, колье могло стать подарком от принца Уильяма.
Известно, что принц Уэльский неоднократно дарил жене драгоценности. Самый известный пример - сапфировое кольцо для помолвки, которое ранее принадлежало принцессе Диане. Также считается, что после рождения принца Джорджа Уильям подарил Кейт кольцо вечности из белого золота и бриллиантов.
В ювелирной шкатулке принцессы уже есть несколько украшений Daniella Draper, персонализированных инициалами ее детей - Джорджа, Шарлотты и Луи. Одним из самых известных является колье Gold Diamond Midnight Moon с гравировкой G, C и L и тремя бриллиантовыми звездами, которое Кейт носит по крайней мере с 2020 года.