Известный блогер объяснил, почему не мобилизовался в ряды ВСУ

Андрюшин имеет проблемы с почками.

Визажист и блогер Егор Андрюшин рассказал о проблемах со здоровьем, из-за которых не решился мобилизоваться в ряды украинской армии.

В интервью РБК-Украина парень признался, что в начале полномасштабного вторжения Российской Федерации думал о возможности мобилизации, однако со временем понял, что не "потянет" пребывание на фронте:

"Я думал об этом, конечно, особенно когда это было начало войны, когда разбомбили дом, очень ужасное состояние было в то время. И просто я понял, что каждый должен быть там, где он чувствует. Я подумал, что я за неделю просто сдохну там. Потому что сейчас у меня есть проблемы с почками, мне нельзя их переохлаждать".

Егор считает, что в своей профессии может сделать больше, чем в армии. В частности, он напомнил о своем проекте "Красота в тебе", в котором жены военных и сами военнослужащие проходят через перевоплощение.

"Очень много девушек, которые потеряли мужей, которые сейчас наедине со своим грузом, приходят на макияж. Надо, наверное, чтобы были такие люди, которые вдохновляют, поднимают настроение, поддерживают, помогают проектами, налогами, в частности. Поэтому я выбрал для себя именно такую миссию", - добавил Андрюшин.

Напомним, ранее звездный стилист Иван Морозов рассказал, что его молодой сын воюет в составе украинской армии.

