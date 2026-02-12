В Норвегии нашли средневековое кольцо с ослепительно синим драгоценным камнем (фото)

В течение двух сезонов археологи начали раскапывать дома, улицы и другие остатки средневекового Тёнсберга, основанного в IX веке.

Археолог, проводившая раскопки средневекового города на юге Норвегии, наткнулась на находку, словно сошедшую со страниц сказки: изящное золотое кольцо с ослепительно синим драгоценным камнем. Об этом пишет Live Science.

"Я была совершенно потрясена и спросила строителей, не издеваются ли они надо мной", - сказала Линда Осхейм, археолог из Норвежского института исследований культурного наследия (NIKU).

Прошлым летом Осхейм работала в центре Тёнсберга, старейшего города Норвегии. В течение двух сезонов археологи начали раскапывать дома, улицы и другие остатки средневекового Тёнсберга, основанного в IX веке. Средневековый город располагался чуть ниже королевского замка, возведенного династией Инглингов, скандинавских королей.

"Золотое кольцо украшено овальным камнем - возможно, сапфиром, судя по его насыщенно-синему цвету. Тонкие золотые нити, сплетенные в замысловатый узор, обрамляют камень, а в качестве дополнительных украшений припаяны маленькие золотые шарики", - сказано в статье.

Интересно, что сочетание спиралей и золотых шариков предполагает, что кольцо было изготовлено в IX-XI веках. Этот стиль золотых изделий попал в Норвегию из Византийской империи в раннем Средневековье.

По словам ученых, судя по размеру, кольцо из Тёнсберга, вероятно, принадлежало женщине высокого статуса. Они предположили, что оно подошло бы женщине с обхватом пальца от 50 до 55 миллиметров.

Ношение кольца могло быть символом богатства и статуса женщины, но драгоценный камень мог иметь и другое значение. Хотя пока неясно, является ли этот камень настоящим сапфиром или имитацией, изготовленной из кобальтового стекла, синие сапфиры в Средние века, по данным NIKU, были известны как символ божественной силы, помогающий владельцу сохранять целомудрие и лечащий нарывы.

"Прошло 15 лет с тех пор, как мы в последний раз находили золотое кольцо в Тёнсберге, и это фантастически красивый и редкий экземпляр", - сказала археолог и руководитель проекта NIKU Ханне Экстрём Йордаль.

