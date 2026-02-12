После ДТП Адам Кадыров лишился одного органа и может остаться полуслепым, - СМИ

Впервые за три недели Адам Кадыров появился на публике.

В результате серьезного ДТП в середине января Адам Кадыров, сын чеченского правителя Рамзана Кадырова, потерял селезенку и получил другие травмы, которые повлияют на его образ жизни в последующие месяцы. Об этом пишет российская "Новая газета Европа".

По данным источников газеты, на прошлой неделе Адама выписали из Боткинской больницы Москвы, где он провел почти три недели. Именно это позволило Рамзану Кадырову опубликовать на днях короткое видео с сыном, якобы доказывающее, что тот не попадал ни в какую аварию.

Видео, опубликованное 10 февраля в телеграм-канале Рамзана Кадырова, длится меньше минуты. Как отмечает "Новая газета Европа", в ролике, который подписан как "Поздний ужин", в кадре ест (то ли мороженое, то ли йогурт) только помощник чеченского падишаха Висмурад Алиев. Адам Кадыров, которого показывают в режиме "трясущейся камеры" на короткое время, ничего не ест.

Однако даже по этим некачественным кадрам видно, что с момента своего последнего появления на публике Адам заметно похудел. Также у него не очень здоровый цвет лица.

"В Боткинской клинике, по нашей информации, Адаму Кадырову удалили селезенку и прописали строгую диету сроком на полгода, исключающую мясо с высоким содержанием жиров, острую и соленую пищу. Также у сына Кадырова в результате травмы головы была диагностирована трещина в челюсти, что само по себе исключило на какое-то время употребление твердой пищи. За три недели диетического питания 18-летний Адам Кадыров потерял лишний вес и утратил свою детскую пухлость", – пишет издание.

Кроме того, по данным источников, у младшего Кадырова диагностировали повреждение зрительного нерва.

"До сих пор нет ясности, каковы последствия этой травмы, есть опасность, что Дустум (позывной и псевдоним Адама Кадырова – УНИАН) останется на один глаз слепым", – сообщил неназванный источник газеты.

ДТП Адама Кадырова

Как писал УНИАН, 16 января Адам Кадыров попал в серьёзное ДТП в Грозном. Он сам находился за рулём головного автомобиля кортежа, который двигался на высокой скорости, не справился с управлением и врезался в ограждение (по другим версиям – столкнулся с другой машиной). В результате аварии Адам и несколько человек из его окружения были госпитализированы, один человек погиб, а самого Адама на самолёте МЧС доставили в Москву для лечения в Боткинской больнице.

На момент первоначальных сообщений состояние Адама оценивалось как стабильное, без угрозы для жизни – он пришёл в сознание, хотя изначально поступали данные о тяжёлом состоянии и реанимации. Официальные власти Чечни и семья Кадыровых не подтверждали аварию, называя информацию "вбросом", и публиковали архивные видео с Адамом.

