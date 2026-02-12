Зеленский не подпишет мирное соглашение, если сочтет его плохим, - The Atlantic

Президент Украины видит раздражение Трампа и опасается, что россияне могут этим воспользоваться.

Украина скорее продолжит воевать, чем согласится на плохое мирное соглашение. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью американскому журналу The Atlantic.

В публикации приводится только общий пересказ разговора журналиста с украинским президентом при минимуме прямых цитат. Вместо этого автор публикации приводит в значительной степени собственные интерпретации услышанного, а не точные высказывания Зеленского.

О мирном соглашении

Так, издание, в частности, пишет, что "некоторые члены близкого окружения Зеленского" обеспокоены тем, что окно для заключения мирного соглашения закрывается, и что Украину ждут еще несколько лет непрерывных боев, если этой весной не будет заключено мирное соглашение.

"Но Зеленский сказал мне, что он предпочел бы вообще не заключать никакого соглашения, чем заставить свой народ согласиться на плохое. Даже после четырех лет интенсивной войны он говорит, что готов продолжать борьбу, если это необходимо для обеспечения достойного и прочного мира", – пишет автор интервью, приводя здесь лишь одну короткую цитату из слов Зеленского: "Украина не проиграет".

По словам автора публикации, во время интервью Зеленский постоянно повторял, что не согласится на соглашение на унизительных условиях.

"Мы спешим завершить войну", – сказал Зеленский, но подчеркнул, что это не означает согласие на сделку на любых условиях.

О роли США в переговорах

Говоря о посредничестве США в мирных переговорах, Зеленский высказал мнение, что мирное соглашение между Украиной и РФ помогло бы Дональду Трампу в его внутренней политике, где на носу промежуточные выборы в Конгресс.

"Я думаю, что для Трампа нет большей победы, чем остановить войну между Россией и Украиной. Для его наследия это номер один. Самая выгодная ситуация для Трампа – сделать это до промежуточных выборов. Да, он хочет, чтобы было меньше смертей. Но если мы с вами разговариваем как взрослые, это просто его победа, политическая", – цитирует Зеленского автор статьи.

Издание утверждает, что Зеленский "хорошо знает, что мотивирует Трампа". Однако автор статьи также отмечает, что украинский президент является "реалистом, когда речь идет о вероятности того, что Трамп действительно заставит россиян пойти на компромисс".

Автор публикации отмечает, что Трампа раздражает неудача с быстрым окончанием войны, и "Зеленский чувствует это, как и его враги". В разговоре президент Украины высказал мнение, что россияне могут воспользоваться нетерпеливостью Трампа.

"Тактика, которую мы выбрали, заключается в том, чтобы американцы не думали, что мы хотим продолжать войну. Вот почему мы начали поддерживать их предложения в любом формате, который ускоряет процесс", – сказал Зеленский.

О референдуме и выборах

Двое неназванных советников Зеленского сказали автору публикации, что Украина может пойти на ключевую уступку – отказ от контроля над остальной частью Донецкой области. Но, чтобы узаконить такой компромисс, рассматривается возможность проведения референдума по мирному плану этой весной. Чтобы повысить явку граждан на таком референдуме, предлагается провести одновременно еще и выборы президента.

По словам журналиста, Зеленский согласен с таким подходом, но опять же подчеркивает необходимость правильного соглашения.

"Я не думаю, что нам следует выставлять плохое соглашение на референдум", – сказал он и добавил, что сама идея проведения выборов во время войны исходит из Москвы, где мечтают "избавиться" от действующего президента Украины.

О гарантиях безопасности

Автор публикации также утверждает, что, несмотря на риск вызвать раздражение Трампа, Зеленский намерен добиваться надежных гарантий безопасности для Украины от США и Европы, как главного условия для подписания мирного соглашения.

"В противном случае прекращение огня будет казаться многим украинцам бесполезным, лишь давая России шанс подготовиться к очередному вторжению. Но переговорщики достигли меньшего прогресса в этом вопросе, чем Зеленский заявляет", - пишет The Atlantic, напоминая, что не так давно в Киеве говорили о "готовом на 100 процентов" соглашении о гарантиях, которое, однако, никто не спешит подписывать.

Во время интервью Зеленский признал, что основные вопросы, связанные с документом, остаются нерешенными. В частности, касательно прямого привлечения США к закрытию украинского неба от российских ракет в случае нового нападения РФ.

"Этот вопрос еще не решен. Мы поднимали этот вопрос и будем продолжать поднимать его", - сказал Зеленский.

Перспективы мира в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в Кремле заявили, что готовы на встречу Путина с Зеленским только в Москве. Соответствующее заявление спикер Кремля Песков сделал после того, как украинский президент категорически отрицал возможность своей поездки в столицу страны-агрессора.

Также накануне Зеленский прокомментировал якобы установленный США дедлайн закончить войну до июня. По его словам, это действительно возможно, но при условии давления США на Россию и наличия желания сторон договориться, причем гарантии безопасности для Украины должны быть четкими и эффективными, чтобы исключить дальнейшую агрессию.

