На ПК бесплатно раздают красивый киберпанк-детектив с высокими оценками

Акция продлится до 19 февраля.

В цифровом магазине EGS началась новая бесплатная раздача. До вечера 19 февраля в свою библиотеку можно добавить сразу две детективные игры.

Nobody Wants to Die – нуарный киберпанк-детектив с фотореалистичной графикой, действие которого происходит в Нью-Йорке 2329 года. Главному герою нужно вместе с напарницей разобраться в деле – предполагаемом самоубийстве, используя особое устройство, позволяющее отматывать время.

Игра относительно новая – вышла летом 2024 года. В Steam 84% из более 4,5 тыс. отзывов – положительные.

Видео дня

Также в магазине раздают The Darkside Detective: A Fumble in the Dark. Это юмористический пиксельный point-and-click квест, где вы расследуете паранормальные дела в городе Твин Лейк.

Через неделю в магазине начнут раздавать визуальную новеллу Return to Ash и онлайн-шутер STALCRAFT: X Starter Edition. Акция продлится до 26 февраля.

Напомним, в ночь с 12 на 13 февраля пройдет новая State of Play – она растянется минимум на час. По слухам, могут показать новый God of War в формате 2.5D, третью часть ремейка Final Fantasy 7 и поделиться подробностями о Marvel's Wolverine.

Вас также могут заинтересовать новости: