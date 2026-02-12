Финалистка 'Холостяка-14' Половинкина подтвердила роман с известным певцом (фото)

После шоу девушка отказывалась комментировать личную жизнь.

Финалистка 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого был актер Тарас Цымбалюк, Анастасия Половинкина подтвердила, что состоит в отношениях с известным певцом Виталием Островским, выступающим под псевдонимом OSTROVSKYI.

"Теперь официально", - написала Настя, опубликовав в своем Instagram фото с артистом.

После проекта героиня шоу "Холостяк" 2025 отказывалась комментировать свою личную жизнь, хотя с Островским активно проводила время и открыто делилась этими моментами в соцсетях.

"Я пока не комментирую все, что происходит в моей личной жизни. И этому меня научил проект "Холостяк", - заявила Настя в последнем интервью.

Напомним, как писал УНИАН, Анастасия Половинкина проговорилась и дала понять, что уже готова к новым отношениям. При этом Настя неожиданно заявила, что хочет усыновить ребенка "немножко другого", если не выйдет замуж:

"Я не буду расстроенной женщиной, которая не вышла замуж. Ну, окей, значит, такая моя судьба. Я тогда хочу усыновить небинарную личность. Знаешь, хотела бы не просто ребенка, а ребенка, который немножко другой, и чтоб стать для этого ребенка семьей".

