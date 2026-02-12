'Все указывает на войну': блокировка соцсетей в России связана с угрозой Европе, - Тимочко

По его мнению, в случае массовой мобилизации российские силовики, вероятно, будут ограничивать использование соцсетей в воинских частях и учебных центрах.

В России вводят все больше новых ограничений и все больше отгораживаются от мира. Ограничения, запреты и блокировки соцсетей - это одна из повседневных вещей, которые россияне молча "едят". Сейчас происходит очередная волна зачистки информационного пространства. Подробно о том, что может скрываться за этим, и какое отношение это имеет к войне, УНИАН поговорил с Иваном Тимочком, председателем Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Сейчас в России блокируются Telegram, YouTube, WhatsApp. Может ли это свидетельствовать об обрубании альтернативных каналов коммуникации? Во-первых, для чего? А во-вторых, может ли это быть признаком новой волны мобилизации? То есть обрезать все эти каналы коммуникации, мессенджеры - меньше информации и наружу, и к ним.

Россияне в любом случае проводят всеобщую мобилизацию. Она разбита на два звена. Первое - это бессрочный призыв на срочную службу и круглогодичный призыв. Второй момент - это призыв резервистов, как там у них прописано, для защиты военных объектов. Мы прекрасно понимаем, что всех резервистов, которых они уже имели, они так или иначе задействовали на фронте.

То есть каждого россиянина, которого встретят, поймают соответствующие органы, структуры и уполномоченные лица, могут определить резервистом.

Что касается соцсетей, то здесь они преследуют несколько целей. Они прекрасно осознают, что в таких сетях, как Telegram, WhatsApp, многие российские граждане с протестными настроениями создали определенные группы, сумели выстроить свою сеть, чтобы, скажем, минимизировать риски быть обнаруженными ФСБ.

Второй момент - внутренняя коммуникация в российском обществе и доступ к внешней информации. Россияне менее склонны к самоорганизации через соцсети и массовым протестам, чем, например, украинцы или даже граждане Ирана.

В то же время в случае массовой мобилизации российские силовики, вероятно, будут ограничивать использование соцсетей в воинских частях и учебных центрах. Это будет делаться для того, чтобы призванные не могли координироваться между собой и контактировать с внешним миром, в частности с украинскими инициативами типа программ для сдачи в плен.

Однако ФСБ пошло гораздо хитрее и дальше. Они вместо соцсетей, как они называют, "ядовитого запада", предлагают и создают свои. То есть они дают людям альтернативные соцсети для того, чтобы их постепенно туда заводить. Даже если бывшие протестные сообщества попытаются восстановить координацию уже на этих платформах, их активность станет значительно более прозрачной для спецслужб. То есть российское ФСБ найдет дополнительные возможности вычислить именно протестных граждан и будет анализировать их поведение.

Это на самом деле довольно серьезный, стратегический подход врага, который входит в самоизоляцию, замыкается на себе. Цель? Скорее всего, война против каких-то европейских, балтийских, северных стран. Для того, чтобы было минимум утечки информации, чтобы российское общество настраивать, что "вокруг одни враги, мы здесь загнаны в крепость и должны идти на них войной". Для того, чтобы видеть реально бытовые общественные колебания.

Поэтому это не просто "мы закрываемся" или "мы такие глупые, что отказываемся от конкретных соцсетей". Нет, они сразу навязывают свои. Это довольно планомерная, системная, просчитанная, давно подготовленная работа. Это серьезный вызов.

Другой вопрос, насколько это повлияет на российских военных. Это повлияет на определенное время, потому что они через "Телеграм" и "Старлинки" осуществляли на тактическом уровне координацию войск, подразделений, наведение, определение точек ударов, взаимодействие между смежными подразделениями. Но все равно со временем они это заменят.

То есть все эти блокировки могут означать подготовку к наступлению на какие-то другие европейские страны?

К войне. Показательными здесь являются учения "Запад-2025", которые Россия отрабатывала как сценарий боевых действий против европейских государств. Они проходили в Беларуси - фактически на границе с Восточной Европой, восточным флангом НАТО и балтийскими странами. Параллельно Россия проводила аналогичные морские учения в Балтийском море и Атлантике.

Это дает основания говорить о том, против кого отрабатывались эти сценарии: северные, скандинавские и балтийские страны, скажем так, государства Старой Европы. В Европе начали появляться российские беспилотники. То есть война уже запланирована. Процесс подготовки, масштабирования и наработок.

А тогда, по вашему мнению, какие следующие могут быть признаки этого движения к войне? Сейчас соцсети, а что дальше может быть?

Все указывает на войну. Они сейчас подробят российское общество, то есть предложат одним, мол, "вместо вас пойдут служить резервисты". Срочникам скажут: "Вы как срочники на войну не пойдете", но будете служить в пределах тех границ, которые Россия признает за собой, то есть речь идет и об тех украинских областях, которые они прописали в своей недоконституции. Кроме этого, им скажут: "Ты все равно едешь на войну, ты там на войне. Давай, подписывай контракт, хоть что-то заработаешь".

И параллельно они будут под любым предлогом проводить перепись российского населения. Вот все это - этапы перехода к крупномасштабной войне, кроме Украины, со странами Европы.

Возвращаясь к теме мобилизации. Можем ли мы оценить, какая нехватка у россиян в количестве людей в их армии? Сколько они хотели бы еще?

Своими приказами Путин увеличил штатную численность российской армии до 2 миллионов 200 тысяч. Сейчас они набрали со всеми военными, госслужащими 1 миллион 800 тысяч. 700 тысяч отправили в Украину. То есть прямой штатный недобор - 400 тысяч.

Другой вопрос, что из тех необходимых сил они привлекли в Украине всего 700 тысяч. Это плато возможностей. Какую-то часть войск они вынуждены держать в России для логистики, для обороны своих объектов. Даже "Ростеха". Российский оборонпром насчитывает 7 тысяч объектов. Их тоже нужно защищать, прикрывать. Россия - большая территория, там тоже много работы, они не могут забрать больше войск.

Мы также видим другой вопрос - масштабы их потерь. Уже можно говорить, что для российской армии наступит кризис, если на фронте будут уничтожать 50 тысяч и более военных, и параллельно будет разрушаться инфраструктура в тылу России.

Чтобы компенсировать эти потери и выровнять ситуацию хотя бы до штатной численности, им понадобилась бы всеобщая мобилизация. Но они не могут ее ввести, потому что опасаются концентрации больших масс людей в одном месте - это может иметь непоправимые последствия для путинской диктатуры.

Но поскольку они все-таки хотят загнать россиян в армию завуалированным способом, то контролируемые средства коммуникации - лучший подход.

Будет ли российское руководство придумывать новые способы побудить граждан идти служить, если оно избегает открытой массовой мобилизации?

На самом деле они уже проводят принудительную мобилизацию, но дробят ее на отдельные элементы, делая менее заметной для рядового россиянина. Одним объясняют, что срочники идут на обычную службу, а не на войну, другим - что резервистов привлекают якобы только для охраны объектов, контрактников представляют как тех, кто добровольно подписал соглашение и сознательно отправился на фронт.

Фактически это три составляющие, на которые разбивают общую мобилизацию.

Россияне будут продолжать вестись просто на деньги?

Будут. Они поведутся на все. Ведь Путин с момента прихода к власти и еще с выступления на Мюнхенской конференции четко заявил: ему нужно изменение баланса сил, и Россия готовится к войне. Это означает, что в течение 25 лет он формировал российское общество именно под эти нужды.

Может ли случиться чудо, что все же российское общество возмутится?

Нет. Элиты могут взбунтоваться, общество - никогда. Элиты и так на грани бунта.

справка Иван Тимочко председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Алексеевич Тимочко - украинский военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО. Он учился в Львовском региональном институте государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. Тимочко - добровольец, свою службу начал как солдат 24-й бригады имени Короля Даниила, стал сержантом. Прослужил с 2016 по 2019 годы, дальше был небольшой перерыв. С 2022-го и поныне является действующим военнослужащим.

