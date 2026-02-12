В Минсоцполитики анонсировали повышение пенсий: когда и на сколько вырастут выплаты

По словам Дениса Улютина, завершается разработка нормативного акта, необходимого для индексации пенсий.

Пенсии украинцев проиндексируют на 12,1% с 1 марта, сообщил в интервью "Украинскому радио" министр социальной политики Денис Улютин.

"Что касается именно индексации пенсии. В текущем году мы планируем осуществить индексацию на 12,1%. Это на 4% больше, чем индекс инфляции предыдущего года. Перерасчет будет произведен с 1 марта", - отметил министр.

Он добавил, что в настоящее время завершается разработка нормативного акта, необходимого для осуществления перерасчета.

"Сейчас мы завершаем подсчеты, саму разработку нормативного акта, который будет подан в Кабмин, и всем пенсионерам будет произведен перерасчет", - подчеркнул министр.

Увеличение выплат в Украине в 2026 году

Как сообщал УНИАН, правительство приняло решение об увеличении минимальных пенсионных выплат и адресной государственной помощи для членов семей погибших и пропавших без вести Защитников и Защитниц Украины.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, размер выплат будет увеличен с 1 марта 2026 года.

С января 2026 года зарплаты педагогов в школах выросли на 30%. По словам главы правительства, предполагается дополнительный рост зарплат на 20% с 1 сентября для всех категорий педагогов. При этом сохраняются дополнительные доплаты - 2000 гривен для всех учителей и 4000 гривен для учителей прифронтовых общин.

