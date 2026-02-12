Фонд Владиславы Молчановой направил более 251 миллиона гривень на поддержку Сил обороны Украины

Решение создать фонд было принято после битвы за Киев, когда стало очевидно, что война будет длительной и потребует системной поддержки.

Фонд основательницы девелоперской компании Stolitsa Group Владиславы Молчановой за период с апреля 2022 года по декабрь 2025 года направил на поддержку Сил обороны Украины более 251 млн грн. Об этом Молчанова сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, решение создать фонд было принято после Битвы за Киев, когда стало очевидно, что война будет длительной и потребует системной поддержки.

Наибольшим направлением помощи стал военный транспорт и техника - 213 742 552 грн. В рамках этой категории было передано 170 единиц техники, в частности бронированные автомобили, бронетранспортеры, инженерную технику, топливозаправщики, пожарные и медицинские автомобили, пикапы и внедорожники.

Кроме того, фонд финансировал закупку разведывательных и ударных дронов (9,5 млн грн), строительство защитных линий (9,2 млн грн), приборов ночного видения и индивидуального снаряжения (более 15 млн грн), а также продуктов, средств связи и учебных программ (3,76 млн грн).

"Эта работа продолжается. Даже в условиях постоянного давления и многочисленных препятствий, мы продолжаем делать то, что считаем необходимым. Слава Украине!", - отметила Молчанова.

