Вышел первый трейлер сериала 'Нуар Человек-паук' с Николасом Кейджем (видео)

Сериал выйдет в двух версиях - черно-белой и цветной.

Prime Video представил первый трейлер сериала "Нуар Человек-паук", в котором Николас Кейдж воплощает нуарную версию Человека-паука.

События сериала разворачиваются в Нью-Йорке 1930-х годов. В центре сюжета - частный детектив Бен Рейлли, который переживает не лучшие времена. Герой, известный как Spider-Man Noir, предстает в образе мрачного мстителя в плаще и шляпе.

Как напоминает Variety, Николас Кейдж уже озвучивал этого персонажа в анимационном фильме "Человек-паук: Вокруг вселенной", что значительно популяризировало версию Noir среди зрителей. В то же время новый сериал основан именно на комиксах "Spider-Man Noir", а не на анимационной франшизе Sony.

В актерский состав также вошли Ламорн Моррис ("Новенькая"), Брендан Глисон ("Гарри Поттер"), Абрагам Попула ("Атлас"), Ли Цзюнь Ли ("Грешники"), Карен Родригес и Джек Хьюстон. Среди приглашенных звезд - Лукас Хаас ("Кирпич"), Кэмерон Бриттон ("Охотник за разумом"), Майкл Кострофф и другие.

Первые два эпизода снял Гарри Брэдбир ("Дрянь", "Убивая Еву"), который также выступил исполнительным продюсером. Шоураннерами стали Орен Узиэль ("Затерянный город") и Стив Лайтфут ("Ганнибал"). К разработке сериала также присоединились продюсеры "Человек-паук: Вокруг вселенной" Фил Лорд, Кристофер Миллер и Эми Паскаль.

Напомним, ранее режиссер Сэм Рэйми заявил, что готов снять новый фильм о Человеке-пауке с участием актера Тоби Магуайра.

