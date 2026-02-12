Эксперт рассказал, когда Украина сможет окончательно забыть о графиках отключений света

Александр Харченко отметил, что ситуация со светом постепенно будет улучшаться.

Украина в случае прекращения РФ обстрелов энергосистемы сможет окончательно отказаться от графиков отключения электроэнергии за 3-5 лет. Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Оптимистичный сценарий, на мой взгляд, это три года (2029 год, - УНИАН). Реалистичный - четыре-пять (2030-2031 год, - УНИАН), - отметил эксперт.

Он отметил, что несмотря на очередной обстрел энергосистемы 12 февраля, ситуация со светом в Украине постепенно будет улучшаться, и добавил, что украинцы могут в апреле-июне быть со светом уже круглосуточно.

"А потом вернемся (к графикам отключений, – УНИАН) в июле и августе. Просто есть определенные периоды, когда летом максимальная жара и пик потребления, и одновременная ремонтная кампания атомных реакторов, потому что невозможно их не ремонтировать. И зимой, например, в Киеве, я думаю, что тоже ограничений не избежать, если температура низкая, то есть -5°C и ниже. Даже при самых лучших условиях, которые я себе могу сейчас придумать, определенные ограничения будут происходить. Они не будут радикальными, они не будут суперкритическими, но они будут", - подчеркнул Харченко.

Атака РФ на энергосистему Украины - последние новости

В ночь на 12 февраля Россия массированно атаковала ряд украинских городов дронами и ракетами. В частности, россияне атаковали Киев баллистическими ракетами, в результате чего в одном из районов зафиксировано попадание в частный дом.

Из-за последствий вражеской атаки в трех областях Украины и в одном из районов Киева временно вводились аварийные отключения электроэнергии.

Энергетический эксперт Юрий Корольчук отмечает, что ситуация со светом с середины марта начнет улучшаться. В то же время, он подчеркнул, что летом возможны жесткие графики отключений электроэнергии при условии, если два блока АЭС будут выведены в длительный ремонт.

