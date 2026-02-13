В Европе создадут дешевую крылатую ракету дальностью 500 км: подробности

Цена за одну ракету должна составлять пятизначную сумму.

Шесть стран Европы создадут новую крылатую ракету дальностью 500 километров. Соглашение о ее разработке и производстве подписали Германия, Франция, Великобритания, Италия, Польша и Швеция.

Об этом сообщает издание Hartpunkt. Документ был подписан в Брюсселе во время встречи министров обороны стран-членов НАТО. Реализовать амбициозный проект планируют в рамках европейской инициативы по созданию обычных средств большой дальности, известной как ELSA.

По данным издания, в профессиональных кругах проект известен под названием One Way Effector 500 Plus (OWE 500+). Производство этих ракет планируют распределить между несколькими странами, чтобы быстрее масштабировать их выпуск и повысить устойчивость мощностей на случай, если отдельные предприятия выйдут из строя.

"OWE 500+ должны быть способны точно доставлять полезную нагрузку весом около 50 кг на расстояние 500 км. Чтобы максимально снизить затраты, одно из предложений, очевидно, предусматривает использование обычных 155-мм артиллерийских снарядов в качестве боеголовок для средств поражения", – говорится в материале.

По информации источников журналистов, цена за одну ракету должна составлять пятизначную сумму. Кроме того, новые системы должны быть достаточно интеллектуальными, чтобы достигать заданных целей без ручного управления. Оператор должен иметь возможность применять двузначное количество средств поражения.

В Германии, как ожидается, новые ракеты будут использоваться сухопутными войсками.

Новое оружие – другие разработки

Страна-агрессор Россия "засветила" на фронте в Украине новую версию "Солнцепека". Речь идет о ТОС-3 "Дракон". От предшественницы ТОС-1 ее отличает новая пусковая установка.

Компания Hypersonica разрабатывает ракеты, способные маневрировать на скорости, более чем в пять раз превышающей скорость звука. Новые гиперзвуковые ракеты Nightfall в будущем должна получить Украина.

