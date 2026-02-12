Почему кошки любят залазить в коробки: эксперты объяснили такое поведение животных

Все объясняется эволюцией кошек.

Если у вас есть кот, то вы знаете его любовь к различным коробкам. Из-за этого возникает вопрос, почему эти животные так любят закрытые пространства. Ответ на это дали несколько экспертов для издания Popular Science.

Отмечается, что то, что кошка находится в помещении, не означает, что она теряет свои инстинкты, а коробки являются идеальным местом для охоты, ведь их стенки защищают от взгляда, а открытый верх позволяет наброситься на потенциальную добычу.

Кроме того, коробки могут стать безопасным местом, где кошка может спрятаться, когда ее окружение меняется.

"Существует естественная тяга к таким закрытым, потаенным местам", - рассказал консультант по поведению кошек Микель Дельгадо.

Такой инстинкт зарождается у кошек с самого раннего возраста. К примеру, мать-кошка ищет тихое место, чтобы родить котят.

"Их первым опытом будет безопасное, закрытое пространство", - добавила профессор кошачьей медицины в Эдинбургском университете Даниэль Ганн-Мур.

По ее словам, многие исследования показали, что уровень гормонов стресса, таких как кортизол, снижается у только что спасенных кошек, когда им предоставляют доступ к коробке.

Также в Popular Science отмечают, что кот, который живет в помещении, может иметь меньше вариантов, если его испугает неожиданный гость, поэтому он и прячется в коробку.

"Это означает, что прятание в коробке или закрытом пространстве может быть именно тем, что нужно кошке, чтобы чувствовать себя в безопасности. Но это также может быть признаком того, что что-то в ее доме вызывает у нее стресс. Кошки нуждаются в безопасном месте, где можно спрятаться, когда они не могут контролировать свое окружение", - цитирует издание Ханн-Мур.

Эксперт добавила, что если кошка прячется постоянно, то это действительно нехорошо.

"Если ваша кошка чрезмерно прячется, это хороший повод поговорить с ветеринаром и, возможно, получить направление к поведенческому терапевту, который поможет вам работать со страхами вашей кошки таким образом, чтобы она могла лучше с ними справляться", - подчеркнул Дельгадо.

