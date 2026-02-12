'Адаптируйтесь или умрите': в Пентагоне поставили ультиматум оборонным гигантам США

Дрисколл считает, что некоторых оборонных гигантов могут заменить компании, которые ранее не сотрудничали с Пентагоном.

Крупным американским подрядчикам в сфере обороны необходимо адаптироваться к реформе процесса закупки оружия, проводимой Пентагоном. Об этом заявил министр армии США Дэниел Дрисколл в интервью Bloomberg.

Крупные подрядчики должны адаптироваться

По его словам, крупных подрядчиков в сфере обороны могут заменить коммерческие гиганты, которые ранее никогда не вели дела с Пентагоном.

"Они должны адаптироваться и измениться или умере, и мы привлечем их к публичной ответственности, если они этого не сделают. Это не значит, что мы не нуждаемся в них сегодня, но это значит, что завтра мы можем в них не нуждаться", - сказал Дрисколл журналистам.

Министр армии США отметил, что не ожидает, что стартапы сразу же смогут бросить вызов главным подрядчикам в сфере обороны страны, таким как Lockheed Martin Corp. и RTX Corp. Он подчеркнул, что с Пентагоном могли бы начать сотрудничать другие американские корпорации.

"Вместо этого, я думаю, можно ли привлечь GM? Можно ли привлечь Ford? Можно ли привлечь Salesforce? Можно ли привлечь много американских компаний, которые невероятно сильны, чтобы они вернулись в оборонную сферу? Если бы я был главным подрядчиком, это было бы то, чего я бы больше всего боялся", - рассказал Дрисколл.

В агентстве напомнили, что Пентагон ранее подписал несколько крупных контрактов с компаниями, которые не относятся к оборонной сфере, включая сделку на 5,6 миллиарда долларов с Salesforce Inc. на поставку программного обеспечения для работы с данными и облачных технологий. Также армия США планирует закупить тысячи пехотных боевых машин GM Defense на базе Chevrolet Colorado.

Дрисколл предположил, что Пентагон уже привык к дорогостоящим специализированным продуктам и оборудованию, что делает вооруженные силы США зависимыми от узкой группы поставщиков.

"Чем чаще мы привыкаем использовать Chevy Colorado в качестве нашего следующего транспортного средства, тем больше мы отрываемся от этих индивидуальных решений, к которым мы привыкли", - объяснил он.

Опыт Украины

Министр обороны США также призвал обратить внимание на опыт Украины. Он отметил, что Вашингтону есть чему поучиться у Киева.

"В Украине они с такой эффективностью берут продукт и дорабатывают его непосредственно перед использованием. И если мы сможем делать то же самое в армии, то вдруг основные поставщики станут гораздо менее необходимыми", - подчеркнул Дрисколл.

Две украинские компании соревнуются за контракт с Пентагоном - что известно

Ранее Пентагон пригласил украинские компании принять участие в первом этапе программы "Доминирование дронов" (Drone Dominance Program). На официальном сайте Департамента войны США обнародовали список из 25 компаний-поставщиков, среди которых украинские "Генерал Черешня" и Ukrainian Defense Drones Tech.

Об участии Ukrainian Defense Drones Tech известно немного, однако название компании отражает ее специализацию. Зато "Генерал Черешня" известен в Украине как производитель широкого спектра FPV-дронов, включая дроны-перехватчики AIR Pro и Bullet, а также на оптоволоконной основе.

Первый этап, под названием Gauntlet, начнется 18 февраля в Форт-Беннинге, где военные операторы США испытают и оценят системы поставщиков.

Завершение этапа планируется в начале марта, после чего будет размещен заказ на поставку прототипов на сумму около 150 миллионов долларов. Поставки прототипов начнутся сразу после этого и продлятся в течение следующих пяти месяцев.

