Похудевшая на 25 килограммов Могилевская рассекретила, как сохраняет форму

По словам певицы, главное для нее - два приема пищи в день и много овощей в рационе.

50-летняя известная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская, которая поразила поклонников похудением на 25 килограммов, раскрыла секреты своего питания.

"Вы часто спрашивали, как поддерживаю такую ​​форму, и делюсь с вами своими секретами", - написала исполнительница в Instagram.

По словам певицы, главное для нее - два приема пищи в день, много овощей в рационе, а также мощный утренний детокс.

Видео дня

Могилевская поделилась, что начинает утро с теплой воды, ложки масла холодного отжима (тыквенного или льняного) и расторопши.

"Первый прием пищи обычно в 13:00. Его основа – это, конечно, овощи. Обожаю: овощное рагу, миксы зеленые (особенно хрустящий "айсберг"), замороженные овощные смеси. Мой особый фаворит - сырая натертая свекла с кешью-майонезом. Для сытости добавляю гречку, иногда красную рыбу", - отметила певица.

Напомним, как писал УНИАН, недавно Наталья Могилевская призналась, что выбрала для себя похудение через оздоровление и очищение организма: "И даже упражнения, которые я делала, это только прогулки. Я начала заниматься танцами только на последнем этапе, когда уже была минус много килограммов".

Вас также могут заинтересовать новости: