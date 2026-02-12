MrBeast подарил случайному прохожему Lamborghini и удивил его неожиданным советом вне камер

За щедрым жестом всемирно известного блогера скрывался прагматичный расчет.

Представьте: вы вызываете такси, а за вами приезжает MrBeast на Lamborghini и дарит вам машину. Звучит как сказка, но есть одно "но", о котором и рассказал американец, дождавшись истечения срока подписки о неразглашении.

Для парня, у которого даже не было собственной машины, такой подарок мог стать финансовой катастрофой. MrBeast это прекрасно понимал. Поэтому, как только камера выключилась, он дал победителю совет, который спас его от долгов и реально изменил жизнь, пишет SupercarBlondie.

Как он выиграл Lamborghini

У MrBeast довольно странные отношения с автомобилями этой марки: одну он раздавил гидравлическим прессом ради смеха, другую разбил о рулоны скотча, прежде чем отправить на ремонт Мэту Армстронгу. Но его щедрость не знает границ, и он часто дарит "Ламбо" ничего не подозревающим героям своих роликов.

Один из самых известных примеров произошел пять лет назад: блогер провел день в роли водителя Uber, удивляя клиентов поездками на роскошных авто, а в конце дарил им ключи. Кульминацией стала финальная поездка: мужчину, который ехал на работу, забрали на Lamborghini Gallardo, а затем просто отдали ему машину.

Победитель назвал этот неожиданный подарок "самым безумным событием в своей жизни".

Совет MrBeast за кадром

Спустя годы, когда срок действия NDA истек, мужчина вышел на связь, чтобы рассказать о процессе получения автомобиля и совете блогера.

Можно простить тех, кто считает розыгрыши MrBeast постановочными, но он действительно выполняет обещания (вплоть до подарка частного самолета за 2,5 миллиона долларов). В данном случае герой видео подтвердил: документы были оформлены, и он получил машину в течение двух дней. Однако, как только камеры перестали снимать, MrBeast дал ему прагматичный совет: продать машину прямо сейчас.

"Когда я наконец понял, что это действительно MrBeast, он выключил несколько скрытых камер, которые я даже не заметил (я впервые сидел в такой дорогой машине), и сказал мне продать ее, как только он перепишет ее на меня", – пояснил победитель.

Причина крылась в финансах. Налог на роскошь в его штате составлял 6 000 долларов, и эту сумму нужно было уплатить в течение 60 дней. Если у победителя не было свободных денег на налог и огромные страховые взносы, лучшим вариантом было обналичить выигрыш.

Мужчина последовал совету и продал Lamborghini Gallardo за 95 000 долларов. Он мог бы выручить больше, если бы подождал, но хотел успеть насладиться вождением до истечения 60-дневного льготного периода по налогам.

В итоге все закончилось благополучно. Победитель рассказал, что пользовался Uber в тот день именно потому, что не мог позволить себе машину. Продав суперкар, он купил новый Honda Civic, потратил часть денег на шопинг, а остальное инвестировал в свое будущее.

