Пострадавшая от Эпштейна публично обратилась к королевской семье Великобритании

Женщина считает, что дворцу стоит проверить его переписку.

Женщина, которая заявляет, что стала жертвой сексуального насилия со стороны Джеффри Эпштейна, призвала Букингемский дворец инициировать проверку документов и электронной переписки, связанных с принцем Эндрю и его дружбой со скандальным финансистом.

43-летняя Джульетт Брайант в интервью BBC сказала, что приветствует недавнее заявление короля Чарльза III о готовности поддержать полицию, если правоохранители будут рассматривать новые обвинения в отношении его брата. В то же время она считает, что этого недостаточно:

"Хорошо, что они наконец сделали заявление. Но собираются ли они на самом деле действовать? Им нужно просмотреть все файлы и электронные письма принца Эндрю. Я думаю, что им пора проверить его информацию, поскольку он на самом деле был другом Эпштейна".

Женщина подчеркнула, что никогда не встречалась с принцем Эндрю и не выдвигает против него никаких обвинений, однако для установления истины необходимо проверить и его документы. Она также добавила, что если скрывать нечего, соответствующие материалы следует обнародовать.

Браянт познакомилась с Эпштейном в 2002 году, когда ей было 20 лет, а ему - 49. По ее словам, она подверглась насилию на его острове и ранчо в Нью-Мексико в период с 2002 по 2004 год. Она описала финансиста как манипулятивного преступника, рядом с которым чувствовала себя напуганной мышью. Также женщина заявила, что бывшая партнерша Эпштейна Гислен Максвелл, которая в настоящее время отбывает 20-летний срок заключения, играла ключевую роль в системе злоупотреблений.

Напомним, в прошлом месяце Министерство юстиции США обнародовало более трех миллионов документов, связанных с делом Эпштейна. Среди них - фотографии с участием принца Эндрю, а также материалы, которые якобы свидетельствуют о передаче конфиденциальной информации Эпштейну.

