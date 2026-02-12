Россия впервые за почти три года запустила тяжелую ракету 'Протон-М' (фото)

Предыдущий запуск ракеты-носителя этого типа был проведен в марте 2023 года.

Сегодня с космодрома "Байконур" стартовала ракета-носитель тяжелого класса "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и гидрометеорологическим космическим аппаратом "Электро-Л" № 5. Об этом сообщает "Роскосмос".

Пуск ракеты состоялся со стартового комплекса площадки №81, который традиционно используется для запусков полезной нагрузки с помощью ракет серии "Протон".

Геостационарные спутники системы "Электро" используются для круглосуточного мониторинга погоды. Каждый аппарат находится над одной точкой планеты на высоте около 36 тысяч километров. Сейчас на орбите работают три аппарата этой серии - "Электро-Л" №2, №3 и №4.

Видео дня

Запуск стал знаковым событием для россиян, которое ознаменовало возвращение "Протонов" к активной эксплуатации после длительного перерыва почти в три года. Предыдущий старт ракеты-носителя этого типа провели в марте 2023-го.

"Протон-М" - что известно

"Протон-М" принадлежит к семейству ракет-носителей "Протон", созданных в начале 1960-х годов под руководством конструктора Владимира Челомея. "Протоны" применяют для вывода в космос различных космических аппаратов, в том числе навигационных, военных и коммерческих спутников, а также межпланетных автоматических станций.

С конструктивной точки зрения это одноразовая трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса. Общая высота ракеты составляет до 58,2 м, максимальный диаметр - 7,4 м, стартовая масса - около 705 тонн, а грузоподъемность - до 23,7 тонны на низкую опорную орбиту.

Сегодня советская ракета де-факто доживает свой век. Еще в июне 2018 года Дмитрий Рогозин, который на тот момент руководил "Роскосмосом", заявил о закрытии проекта "Протон". В дальнейшем этот носитель сменит тяжелая ракета "Ангара-А5", которую считают более экологичной.

Кризис российской космической отрасли

Стоит сказать, что ранее запуск "Протона-М" был запланирован на 15 декабря. Но тогда в Роскосмосе заявили о переносе старта для устранения недостатков в разгонном блоке.

Подобные переносы запусков являются нетипичными для РФ, поэтому, по мнению специалистов из Центра противодействия дезинформации, это может свидетельствовать о кризисе, который переживает космическая отрасль России.

Напомним, в ноябре во время очередного запуска ракеты была повреждена стартовая площадка на космодроме "Байконур". Судя по фото и видео, сервисный отсек под стартовой площадкой был смещен во время запуска ракетных двигателей. Таким образом, тогда Россия потеряла возможность запускать людей в космос.

Вас также могут заинтересовать новости: