13 февраля в Киеве будет один из самых теплых дней недели

В пятницу, 13 февраля, в Киеве будет один из самых теплых дней этой недели. Об этом сообщает Погода УНИАН.
В течение суток столбики термометров покажут -1°...+4°. Ожидается облачная погода с солнечными прояснениями. Без осадков.
Ветер 5-10 м/с. Атмосферное давление сильно пониженное - 73 мм ртутного столба.
Погода 13 февраля
Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью 0°, днем +7°, небольшой дождь.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +4°, небольшой дождь.
В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +4°, небольшой дождь.
В Тернополе 13 февраля ночью будет 0°, днем +4°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +4°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +5°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +5°.
В Виннице завтра будет 0°...+4°, облачно с прояснениями.
В Житомире в пятницу ночью будет 0°, днем +4°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+1°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра ночью 0°, днем +4°, облачно с прояснениями.
В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +4°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха 0°...+4°, небольшой дождь.
В Одессе 13 февраля - пасмурно, температура ночью +2°, днем +10°, небольшой дождь.
В Херсоне в пятницу ночью будет +2°, днем +9°, пасмурно, небольшой дождь.
В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +2°, днем +9°, небольшой дождь.
В Запорожье температура ночью +1°, днем +7°, пасмурно, небольшой дождь.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +1°, пасмурно.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +4°, небольшой дождь.
В Днепре температура ночью будет 0°, днем +4°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Симферополе в пятницу будет пасмурно, небольшой дождь, +3°...+14°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -2°, днем +5°, дождь.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -2°, днем +3°, дождь.