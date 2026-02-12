Цены на сахар упали до пятилетнего минимума из-за препаратов для похудения, - FT

Сладкий песок обесценивается из-за снижения спроса.

Мировые цены на сахар упали до самого низкого уровня за последние пять лет. Фьючерсы на сырой тростниковый сахар в Нью-Йорке в среду стоили менее 14 центов за фунт (0,45 кг), что является худшим показателем с октября 2020 года. Они подешевели вдвое с конца 2023 года.

Как пишет The Financial Times, падение спроса ускоряют лекарства для похудения, побуждая потребителей отказываться от сладостей в пользу белка.

Так называемые инъекции для похудения GLP-1, которые действуют путем активации гормона рецептора глюкагоноподобного пептида 1, вызывающего чувство сытости, стали важным фактором уменьшения тяги к сладкому. GLP-1 является основой таких лекарств, как Wegovy и Ozempic от Novo Nordisk и Mounjaro и Zepbound от Eli Lilly.

Трейдеры свидетельствуют, что падение стоимости сахара отражает более резкое, чем прогнозировалось, замедление потребления в США и других богатых экономиках. В то же время спрос в развивающихся странах растет медленнее, чем ожидалось.

Сахарные рынки особенно уязвимы к изменениям в поведении потребителей, поскольку спрос сосредоточен среди относительно небольшой группы.

Так, на 20% самых богатых потребителей приходится около 65% продаж таких продуктов, как печенье и мороженое. Если эти "суперпользователи" в конечном итоге начинают принимать препараты GLP-1, происходит нелинейное сокращение продаж.

При этом предложение вряд ли быстро упадет в ответ на снижение цен. Сахарный тростник требует больших начальных инвестиций и длительных циклов посадки, в то время как многие фермеры изолированы от мировых цен государственной поддержкой.

Эксперты прогнозируют, что влияние на рынок будет все больше, поскольку цены на препараты GLP-1 будут дешеветь, а их использование станет все более распространенным.

По результатам прошлого года было зафиксировано самое большое годовое падение цен на сахар-сырец за последние восемь лет. Сладкий песок потерял 22% стоимости.

В Европе стоимость сахара прошлой осенью была самой низкой за три года. Местные заводы закрывались, в чем видели частичную вину и украинских производителей сахара.

