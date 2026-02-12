Мирные переговоры: волонтер рассказала, поддается ли на шантаж руководство Украины

По ее мнению, давление будет оказываться в первую очередь на Украину, потому что достичь мира будут пытаться ценой слабого.

Волонтер Мария Берлинская оценила перспективу завершения войны в Украине в соответствии с "графиком" президента США Дональда Трампа.

"24 часа как будто уже прошли? Так и оцениваю. Мы помним о том, что война должна была быть завершена "за 24 часа". Это был месседж, который Трамп активно озвучивал в течение всей предвыборной кампании", - рассказала она Суспильному.

По ее мнению, давление будет осуществляться в первую очередь на Украину, потому что достичь мира будут пытаться ценой слабого.

"А слабой стороной, к сожалению, считают нас - хотя это очень дискуссионный вопрос. Очевидно, по ресурсам мы объективно слабее, чем объединенная военно-промышленная машина Китая, России, Северной Кореи, Ирана, Беларуси и других прокси-союзников. С другой же стороны, за четыре года полномасштабного вторжения и на 13-м году войны как таковой мы видим, что России не удалось сломить Украину. Более того, за все четыре года полномасштабной - скоро будет пятый - они получили максимум около одного процента территории. Это если не считать блицкриг первых месяцев. Не получили ни одного областного центра. Получили Херсон, но потом мы его отвоевали", - считает Берлинская.

Она напомнила, что мы воюем с ядерной сверхдержавой, у которой есть еще ядерные союзники.

"Которая имеет огромную военно-промышленную мощь: запущенная машина, которая работает 24/7, в которую вливаются сотни миллиардов. Но при этом им не удается сломить Украину, их продвижение на фронте это сотни метров, иногда километры - но они завоевывают в основном села и небольшие города. Трамп будет пытаться обеспечить себе образ миротворца ценой более слабого, то есть нашей ценой. Заставить уступить Путина трудно", - заявила волонтер.

По ее словам, Украину дожимают по территориям, чтобы она по сути без боя отдала города Донбасса - то, что Россия не может завоевать силой уже который год подряд:

"Осуществляется глобальное давление на военно-политическое руководство страны. Я точно не отношусь к людям, которые поклоняются власти - я всегда скептически отношусь к людям у власти и считаю, что там вообще порядочных людей крайне мало, по моему опыту. Но я считаю, что вот в этом вопросе нужно четко поддерживать президента как институт, как гаранта Конституции, суверенитета и территориальной целостности".

Берлинская убеждена, что уступить территории будет неприемлемо.

"Я буду поддерживать президента как институт ровно до того момента, пока президент отстаивает интересы наших территорий и суверенитета, пока он под огромным давлением не отдает наши территории. Если он начнет уступать - я в ту же секунду не буду поддерживать президента как институт и гаранта Конституции. Потому что он перестанет быть непосредственно гарантом, потому что это будет означать, что он поддался на этот шантаж", - отметила она.

По ее убеждению, на этот шантаж наше военно-политическое руководство, включая президента, не поддается.

"И пытаются до последнего не отдавать наши территории без боя. Пытаются не поддаваться на этот шантаж. И это правильно. Так и должно быть, потому что это - путинские "хотелки", которые, по сути, через Ушакова, через Дмитриева передаются в Америку и уже как бы озвучиваются американской стороной как их пожелания. Мы же видели, как эти условия писались, когда даже было видно, что это написано русскими, что этот текст даже не перевели нормально", - добавила она.

Переговоры с РФ - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что принял предложение США провести на следующей неделе новый раунд мирных переговоров.

Он поделился, что в ходе нового раунда переговоров делегации сосредоточатся на обсуждении территориального вопроса. По его словам, новый раунд переговоров запланирован на следующий вторник или среду.

