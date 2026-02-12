Удар за 40 миллисекунд: эти змеи атакуют быстрее, чем человек может среагировать

Речь идет не об одном виде, а о гадюках в целом – их укус длится 40–70 миллисекунд и опережает человеческую реакцию.

Гадюки атакуют настолько быстро, что человек физически не способен вовремя среагировать. Высокоскоростная съемка показала: полный хищнический или оборонительный удар этой змеи длится менее 70 миллисекунд, а иногда – около 40 миллисекунд. Для сравнения, среднее время реакции человека на визуальный раздражитель составляет 200–250 миллисекунд, пишет Forbes.

По словам специалистов, даже тренированный спортсмен не смог бы сознательно избежать укуса после начала движения. Именно поэтому гадюк считают одними из самых быстрых позвоночных на планете относительно размера тела.

Прорыв в измерении скорости стал возможен благодаря современным камерам, фиксирующим тысячи кадров в секунду. В исследовании 2025 года, опубликованном в Journal of Experimental Biology, ученые сравнили удары 36 видов змей, в частности гремучих и ланцетоголовых. Результаты показали продолжительность атаки от 40 до 90 миллисекунд в зависимости от вида и температуры.

Видео дня

Ключевая особенность – баллистический характер удара. После запуска движение уже не корректируется: змея не ждет сенсорной обратной связи, а выполняет заранее "запрограммированный" эволюцией двигательный паттерн. Человеческий мозг просто не успевает пройти полный цикл обработки сигнала – от сетчатки до мышечной реакции.

Анатомия гадюк также приспособлена к взрывному ускорению. Гибкие шейные позвонки, эластичное накопление энергии в мышцах и сухожилиях, короткая дистанция атаки и предварительная активация мышц позволяют развить максимальную скорость за доли секунды. Многие виды применяют стратегию "ударил – отступил": они кусают и мгновенно отпускают жертву, уменьшая риск для себя.

Яд вводится почти одновременно с контактом клыка с кожей. В отдельных случаях инъекция начинается уже через несколько миллисекунд после прикосновения – быстрее, чем человек успевает моргнуть.

Впрочем, скорость зависит от температуры: как холоднокровные животные, гадюки более активны в тепле. Однако даже при относительно низких температурах их атака все равно часто превосходит возможности реакции млекопитающих.

С эволюционной точки зрения такая скорость дает два преимущества: жертва не успевает убежать, а в случае обороны змея минимизирует риск травмирования. В то же время удар нельзя скорректировать в полете, поэтому гадюки полагаются на засаду, маскировку и точное прицеливание – в частности, инфракрасное тепловое чутье у ямкоголовых видов.

Вас также могут заинтересовать новости: