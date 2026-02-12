Графики отключений света на 13 февраля: когда не будет света в пятницу

Отмечается, что свет отключают из-за последствий российских ракетно-дроновых ударов.

В пятницу, 13 февраля, во всех регионах Украины в течение суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Для промышленных потребителей будут применяться графики ограничения мощности. Как сообщает "Укрэнерго", причина введения ограничений - последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.

Диспетчеры энергосистемы добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться.

"Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении "Укрэнерго".

Энергетики также призвали экономить электроэнергию, когда она появляется по графику.

В ночь на 12 февраля Россия массированно атаковала ряд украинских городов дронами и ракетами. В частности, россияне атаковали Киев баллистическими ракетами, в результате чего в одном из районов зафиксировано попадание в частный дом.

Из-за последствий вражеской атаки в трех областях Украины и в одном из районов Киева временно вводились аварийные отключения электроэнергии.

Руководитель Центра исследования энергетики Александр Харченко отмечает, что уже весной украинцы могут быть со светом 24/7. В то же время, по его словам, отключения света станут историей в случае прекращения обстрелов РФ через 3-5 лет.

