'Дружеский огонь' и контратаки: спикер УДА рассказал о влиянии отключений Starlink на фронт

Братчук говорит, что россияне не могут осуществлять координацию между подразделениями.

Потеря российскими оккупационными войсками доступа к спутниковой связи с помощью терминалов Starlink отразилась на боевых действиях. Среди прочего, враг столкнулся с проблемами в координации между подразделениями.

Такое заявление сделал в эфире телеканала FREEДОМ спикер Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук. По его словам, эта ситуация приводит, в частности, к так называемому "дружественному огню" в оккупационной армии РФ. Подобные случаи уже фиксировались на Гуляйпольском направлении фронта.

"Управляемость войсками была утрачена в определенной степени и на Покровско-Мирноградской агломерации. Однако здесь насыщенность войсками настолько велика, что, очевидно, одними только отключениями "Старлинков" битвы не выиграть", – добавил спикер УДА.

Видео дня

Братчук отметил, что на фоне отключений терминалов у оккупантов украинские военные получили возможность для проведения контратакующих действий. Речь в том числе о ситуации на Покровском направлении.

"Потеря управляемости российскими войсками позволила маневрировать нашим подразделениям. Несколько изменилось количество боестолкновений", – резюмировал он.

Отключение "Старлинков" у россиян: другие новости

Военный аналитик Андрей Крамаров рассказал, что россияне фактически откатились на два года с отключением незарегистрированных терминалов. В частности, у противника замедлилась передача информации, и это мешает им проводить наступательные операции.

Однако россияне уже начали получать замену этим терминалам. Сергей "Флеш" Бескрестов, советник министра обороны Украины, а также специалист по системам РЭБ и связи, рассказал, что новые терминалы оккупантов по форме напоминают спутниковые тарелки для телевидения. Они овальной или круглой формы и имеют от 60 до 120 сантиметров в диаметре.

Вас также могут заинтересовать новости: