Как сыр влияет на давленик: кардиологи объяснили все нюансы

Сыр является источником кальция, калия и биологически активных пептидов, но у него есть свои минусы.

Новые диетические рекомендации США включают совет употреблять три порции молочных продуктов в день. Конечно же, сыр тоже входит в список.

Издание Parade выяснило у диетологов, как сыр влияет на кровяное давление.

"Сыр является источником кальция, калия и биологически активных пептидов, которые особенно распространены в ферментированных молочных продуктах", – говорит диетолог Эбби Шарп.

Видео дня

Но не все сыры одинаковы – некоторые виды могут негативно влиять на здоровье сердечно-сосудистой системы, в том числе на артериальное давление.

В большинстве случаев употребление сыра не оказывает немедленного влияния на артериальное давление, говорит диетолог Джесс Рыбка. В свою очередь кардиолог Джой Гелбман объясняет, что большинство сыров также не влияют на артериальное давление в долгосрочной перспективе.

"Данные об остром влиянии потребления сыра на кровяное давление ограничены. Что касается ежедневного потребления сыра, одно рандомизированное контролируемое исследование показало, что ежедневное потребление чеддера с нормальным содержанием жира в течение шести недель не влияло на кровяное давление по сравнению с контрольной диетой без молочных продуктов. Кроме того, многие исследования не показали разницы во влиянии на кровяное давление между низкокалорийным и полножирным молочным сыром", – говорит она.

По мнению экспертов, есть одно важное исключение: ультра-переработанный сыр. Доктор Гельбман объясняет, что это связано с тем, что ультра-переработанный сыр часто содержит много натрия, а употребление продуктов с высоким содержанием натрия определенно может повлиять на артериальное давление, как сразу, так и в долгосрочной перспективе, при регулярном употреблении.

"Сыры с высоким содержанием натрия могут повышать кровяное давление. При употреблении большого количества натрия организм задерживает воду в сосудах, чтобы разбавить его, что приводит к увеличению общего объема крови и повышению кровяного давления", - объясняет кардиолог Рэнди Гулд.

Помимо натрия в ультра-переработанных сырах, доктор Гулд говорит, что также важно обращать внимание на количество жира в сырах, которые вы едите. Научные исследования показывают, что диета с высоким содержанием насыщенных жиров может повышать кровяное давление.

Ранее УНИАН писал, какие сыры полезны для здоровья сердца.

Вас также могут заинтересовать новости: