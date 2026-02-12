Враг активизировал удары КАБами: Волошин рассказал, где на юге самые горячие точки

Противник использовал более 100 корректируемых авиационных бомб.

На юге Украины российская армия за прошедшие сутки увеличила активность авиационных ударов с применением КАБов. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

По его словам, за последние несколько дней прошедшие сутки были самыми интенсивными по количеству таких авиационных атак.

"Зафиксировано 25 таких ударов с применением более 100 корректируемых авиационных бомб. Также враг применял неуправляемые авиационные ракеты - более 60 штук", - сказал военный.

По его словам, самая сложная ситуация возле Гуляйполя Запорожской области, где произошло 15 боестолкновений. В частности, атаки оккупантов были в районах Гуляйполя, Доброполья, Дорожнянки и в сторону Железнодорожного, Цветкового. На Ореховском направлении украинские военные отбили одну атаку противника в районе Степового. На Александровском направлении противник в течение прошлого дня осуществил пять атак в районе Злагоды и в сторону Ивановки, отметил представитель Сил обороны Юга. Одно боевое столкновеление произошло на Приднепровском (Херсонском) направлении.

"Противник пытался осуществить какие-то штурмовые действия, но они были неудачными. Кроме того, мы провели поисково-ударные и контрдиверсионные действия, уничтожая группы врага, которые пытались инфильтрироваться", - отметил Волошин.

Ситуация на юге - что известно

Напомним, спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин ранее заявил, что россияне сосредоточили значительные ресурсы на Гуляйпольском и Александровском направлениях. Украинские военные ведут там активную маневренную оборону, уничтожая оккупантов.

По словам Волошина, на указанных направлениях находятся подразделения нескольких армий РФ. Также он опроверг сообщения российских пропагандистов о якобы контрнаступлении ВСУ в Запорожье. Он пояснил, что украинские бойцы только ликвидировали вражеские группы, которые проникли вглубь украинской обороны.

