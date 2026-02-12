Эксперт объяснила ценовые колебания на рынке электроэнергии

По словам Орловой, наличие ограничений для отдельных потребителей не всегда коррелирует с ценами на спотовом рынке.

Средневзвешенная цена электроэнергии на 12 февраля снизилась на 30% - до 6212 грн/МВт-ч. Об этом сообщила аналитик рынка электроэнергии ExPro Electricity Дарья Орлова. Она объяснила ценовые колебания на рынке электроэнергии.

По данным "Оператора рынка", с 10 февраля на рынке "на сутки вперед" (РСН) наблюдался рост предложения. На 11 февраля его объем достиг 130 тыс. МВт-ч, что на 20% больше по сравнению с предыдущими сутки. В то же время спрос снижался и составлял 117 тыс. МВт-ч.

Орлова отмечает, что переход к профицитному режиму был обусловлен введением дополнительных генерирующих мощностей и снятием технических ограничений. В частности, было снято ограничение с нескольких энергоблоков АЭС.

Дополнительным фактором стало повышение среднесуточной температуры после морозов, что повлияло на снижение потребления.

В то же время, по словам Орловой, наличие ограничений для отдельных потребителей не всегда коррелирует с ценами на спотовом рынке.

"Наличие дефицита или ограничений для отдельных потребителей не означает автоматически высоких цен на спотовых рынках. Во многих случаях ограничения могут быть связаны еще с проблемами передачи, перегрузкой сетей, локальными авариями. То есть, ресурс может быть физически доступным в системе, но его невозможно доставить отдельным потребителям из-за сетевых ограничений", - пояснила аналитик.

Напомним, НКРЭКУ повысила прайс-кепы на краткосрочных сегментах рынка с 17 января 2026 года, на сутки поставки 18 января. По словам отраслевых аналитиков, этот шаг позволил расширить импортные пересечения и увеличить импорт электроэнергии из Европы в период дефицита.

