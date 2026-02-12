Россияне нанесли удар беспилотниками по Одессе: в городе пожары, есть пострадавшие

Произошло попадание в многоэтажный дом, пострадал торговый объект.

Поздно вечером 12 февраля российская оккупационная армия вновь нанесла по Одессе массированный удар дронами, повреждена инфраструктура, в городе пожары.

Как передает корреспондент УНИАН, воздушная тревога была объявлена примерно в 21:25, мониторинговые каналы предупредили, что на Одесскую область надвигается большое количество российских дронов. В областном центре вскоре начались взрывы. Было слышно, как над жилыми домами жужжат беспилотники.

По словам начальника Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, в результате атаки повреждена гражданская инфраструктура и жилой фонд. Произошло попадание в многоэтажный дом: повреждена квартира на верхних этажах, без последующего возгорания.

"Также поврежден объект рекреационной инфраструктуры, где произошло возгорание хозяйственных построек. В другом районе города в результате атаки возник пожар на территории объекта торговли. Информация о пострадавших уточняется. Воздушная тревога продолжается!", - подчеркнул Лысак.

Председатель ОВА Олег Кипер сообщил, что предварительно четыре человека пострадали, один человек - в тяжелом состоянии.

"Враг продолжает массированно атаковать Одесщину ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу сил ПВО, зафиксированы попадания и падения обломков БпЛА. Повреждена жилищная, промышленная, энергетическая и портовая инфраструктуры в Одесском районе. Предварительно, пострадали четыре человека, один госпитализирован в тяжелом состоянии", - написал он.

По его словам, в Одессе повреждена территория автосалона и объекта рекреации. Также вражеский дрон попал в квартиру многоэтажного жилого дома.

По состоянию на 23:30 воздушная тревога в области еще продолжалась. В соцсетях жители разных районов Одессы сообщали, что у них нет света, воды и тепла.

Удары РФ по Одессе

Напомним, в ночь на 12 февраля армия РФ нанесла по Одессе массированный дроновый удар. Существенные повреждения понесла гражданская и критическая инфраструктура.

Также был поврежден 9-этажный жилой дом - разрушена фасадная стена и крыша, возникло возгорание на верхнем этаже, торговая инфраструктура - огнем охватило павильоны на рынке и повреждено здание супермаркета и т.д.

Из-за обесточивания объектов водопроводной системы без водоснабжения остались десятки тысяч семей, без тепла - почти 200 домов. В результате атаки пострадал 58-летний мужчина.

