Прекращение выплат пенсий: в Кабмине назвали условие их возобновления

По словам министра социальной политики Дениса Улютина, даже если человек через год идентифицируется, он за этот год свои средства получит.

Пенсионеры, которым были приостановлены выплаты, получат их после идентификации. Об этом рассказал министр социальной политики Денис Улютин.

"Обязательно всем выплатят после идентификации", - заверил он в интервью Украинскому радио.

Комментируя ситуацию с приостановлением выплаты пенсий людям, которые выехали с временно оккупированной территории на подконтрольную, за границу или остались на временно оккупированной территории, министр отметил, что пенсионные выплаты этим лицам были приостановлены из-за необходимости прохождения физической идентификации и подачи декларации о неполучении выплат от государства-агрессора.

Улютин заверил, что в бюджете Пенсионного фонда есть средства на выплату этим пенсионерам. Министр добавил, что уже возобновлены выплаты 68 тысячам пенсионеров, которые выполнили все необходимые процедуры.

"Все работники Пенсионного фонда задействованы, чтобы связаться с людьми, которые не прошли идентификацию", - сказал министр, добавив, что даже если человек через год идентифицируется, он за этот год свои средства получит.

Проблема с пенсиями

Как сообщал УНИАН, 30 января омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что многие пенсионеры из числа ВПЛ, которых на учете более 1,3 млн, остались без пенсий в январе. Он сообщил о многочисленных обращениях о прекращении выплаты пенсий органами ПФУ из-за отсутствия идентификации.

Со своей стороны, министр Улютин заявил, что информация о прекращении выплат для 1,3 млн пенсионеров не соответствует действительности. В то же время он отметил, что части все же приостановлена выплата пенсий.

