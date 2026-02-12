Прекращение выплат пенсий: в Кабмине назвали условие их возобновления

Пенсионеры, которым были приостановлены выплаты, получат их после идентификации. Об этом рассказал министр социальной политики Денис Улютин.
"Обязательно всем выплатят после идентификации", - заверил он в интервью Украинскому радио.
Комментируя ситуацию с приостановлением выплаты пенсий людям, которые выехали с временно оккупированной территории на подконтрольную, за границу или остались на временно оккупированной территории, министр отметил, что пенсионные выплаты этим лицам были приостановлены из-за необходимости прохождения физической идентификации и подачи декларации о неполучении выплат от государства-агрессора.
Улютин заверил, что в бюджете Пенсионного фонда есть средства на выплату этим пенсионерам. Министр добавил, что уже возобновлены выплаты 68 тысячам пенсионеров, которые выполнили все необходимые процедуры.
"Все работники Пенсионного фонда задействованы, чтобы связаться с людьми, которые не прошли идентификацию", - сказал министр, добавив, что даже если человек через год идентифицируется, он за этот год свои средства получит.
Проблема с пенсиями
Как сообщал УНИАН, 30 января омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что многие пенсионеры из числа ВПЛ, которых на учете более 1,3 млн, остались без пенсий в январе. Он сообщил о многочисленных обращениях о прекращении выплаты пенсий органами ПФУ из-за отсутствия идентификации.
Со своей стороны, министр Улютин заявил, что информация о прекращении выплат для 1,3 млн пенсионеров не соответствует действительности. В то же время он отметил, что части все же приостановлена выплата пенсий.