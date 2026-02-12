Эти знаки Зодиака будут проверять на прочность целых три года: кто под ударом

В списке есть представители знака Овен.

Четыре знака Зодиака сильнее других ощутят давление после 13 февраля 2026 года, когда Сатурн перейдёт в знак Овна. Эта планета не меняет знак часто: в среднем её транзит длится около двух с половиной – трёх лет. К слову, многие уже почувствовали предварительное влияние, когда Сатурн кратко заходил в Овен с конца мая по начало сентября 2025 года, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

С 13 февраля представителям четырех знаков придётся пересматривать привычные модели поведения и брать на себя больше ответственности.

Овен

Гороскоп на этот период сулит, что главный вызов для Овнов – честность с самим собой. Сатурн проходит по вашему знаку, затрагивая тему личности, самоощущения и внешнего образа. Возможно, придётся пересмотреть представление о себе и отказаться от прежних ролей. Под внешней уверенностью могут скрываться сомнения, и именно с ними предстоит столкнуться. Изменения в стиле, поведении или целях могут вызвать непонимание со стороны окружающих. Однако этот период направлен на формирование подлинной, зрелой уверенности. Если вы перестанете подстраиваться под ожидания других, а начнёте строить себя заново – награда будет долгосрочной.

Рак

Придётся доказать себе, на что вы действительно способны. Сатурн активирует сферу достижений, статуса и личных амбиций. Возникает ощущение давления: словно нужно соответствовать высоким стандартам и добиваться большего. Желаемые результаты не придут быстро. Возможны задержки и проверка на выдержку. Однако именно в этом процессе формируется профессиональная и личная устойчивость. Этот цикл научит опираться не на одобрение извне, а на собственную компетентность. Настоящее признание придёт через терпение и последовательность.

Весы

Баланс между "я" и "мы" станет главной темой. Сатурн обращает внимание на партнёрства, обязательства и договорённости. Отношения – личные и деловые – могут потребовать пересмотра. Возможно ощущение, что вам нужно больше пространства. Поначалу это может сопровождаться чувством вины или конфликтами. Однако задача периода – восстановить личные границы и заново определить, кто вы вне союза с кем-либо. Этот этап научит независимости без разрыва связей. Вы сможете сохранить отношения, но только если они не подавляют вашу индивидуальность.

Козерог

Время укрепить фундамент. Сатурн затрагивает сферу дома, внутренней стабильности и личных опор. Старые семейные сценарии или привычные модели поведения могут начать трещать. Если в вашей жизни не хватает границ или порядка, это станет очевидным. Возможны разногласия с близкими или необходимость принять непростые решения. Задача – создать устойчивую основу, на которой вы сможете строить будущее. Это не про разрушение, а про перестройку. И чем честнее вы подойдёте к внутренним вопросам, тем надёжнее станет ваш фундамент.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какой один знак Зодиака вот-вот вырвется из затяжной "черной полосы".

