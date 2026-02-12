Четыре страны выделяют дополнительные деньги на закупку оружия для Украины: о какой сумме идет речь

Предполагается закупить в США средства для украинских сил ПВО.

Нидерланды, Великобритания, Норвегия и Швеция объявили о выделении средств на закупку американского оружия, оборудования и боеприпасов для Украины в рамках инициативы PURL. Общая сумма нового взноса от этих четырех стран составляет 420 миллионов евро (500 млн долларов).

Как говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Нидерландов, соответствующее заявление сделал министр Рубен Брекельманс во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе (формат "Рамштайн").

В частности, Нидерланды от своего правительства вносят взнос в размере около 90 миллионов евро. Эти средства выделяются из суммы в размере 750 млн евро, которые были обещаны ранее.

Видео дня

"Несмотря на все дипломатические усилия, каждый день мы видим, что российские террористические атаки продолжаются. С понижением температуры в Украине до -20 градусов, российские дроны и ракеты намеренно запускаются для обстрелов энергетических объектов. Это просто преступно. Поэтому крайне важно, чтобы мы продолжали нашу стойкую поддержку Украины, особенно средствами ПВО", - подчеркнул Брекельманс.

Оборудование для истребителей F-16

Также отмечается, что Нидерланды поставляют оборудование из американских запасов, в частности, ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, артиллерийские снаряды, боеприпасы для F-16 и запасные части.

Как анонсировал Брекельманс, Нидерланды отправят в Украину симуляторы для обучения полетам на F-16. Эти симуляторы играют решающую роль для подготовки пилотов.

Помощь от Великобритании

Как сказано в пресс-релизе на сайте правительства Великобритании, вклад Лондона в инициативу PURL составит 150 миллионов фунтов. Эта инициатива обеспечивает быструю поставку перехватчиков ПВО для защиты украинского неба.

Указанные средства являются частью нового неотложного пакета противовоздушной обороны для Украины общей стоимостью более 500 млн фунтов.

Также Украина получит дополнительную 1 тысячу легких многоцелевых ракет (LMM), произведенных в Белфасте, которые будут критически важными для защиты украинской инфраструктуры и городов от усиленных российских атак беспилотниками и ракетами.

В ближайшие месяцы Великобритания также передаст еще 1 тыс. 200 ракет ПВО и 200 тыс. артиллерийских боеприпасов для украинских защитников через Консорциум противовоздушной обороны (ADC). Министр обороны Джон Хили подчеркнул:

"Приближаясь к пятому году полномасштабного вторжения Путина, Великобритания и наши союзники настроены поддерживать Украину еще больше. Я горжусь неизменным лидерством Великобритании и рад подтвердить предоставление нового пакета помощи стоимостью полмиллиарда фунтов на противовоздушную оборону, включая £150 млн для инициативы PURL, чтобы помочь украинцам защищаться от непрекращающихся атак Путина дронами и ракетами".

Помощь Украине от Великобритании

Как сообщал УНИАН, Великобритания объявила о выделении полумиллиарда фунтов (более 680 млн долларов - УНИАН) на обеспечение крайне срочных потребностей Украины в усилении сил противовоздушной обороны. Эти средства будут распределяться как на двустороннем уровне в отношениях с Украиной, так и в рамках инициативы PURL.

Вас также могут заинтересовать новости: