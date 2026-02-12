Рютте признался, что перестал слушать Лаврова, и назвал причину

Генсек НАТО назвал приоритетные задачи на сегодня.

Дипломатический процесс по поиску путей прекращения войны России против Украины продолжается. Но на фоне этих мирных усилий не обязательно слушать, что говорит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Марк Рютте на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран-членов Альянса в Брюсселе.

В частности, его спросили, поддержит ли он готовность отдельных союзников отправить военные средства и военных от Коалиции желающих, если российский диктатор Владимир Путин не даст своего четкого согласия, потому что войска стран НАТО, по мнению главы Кремля, не могут быть размещены на территории Украины на основе мирного соглашения.

"Я перестал некоторое время назад слушать каждого, кто выступает с российской стороны, особенно, если это звучит от Лаврова. Я имею в виду, что трудно отслеживать, что они все говорят. Но я знаю, что мирный процесс уже начался во главе с Соединенными Штатами при участии россиян и украинцев, чтобы положить конец этой войне. И часть всего этого процесса заключается в том, что есть абсолютное признание от всех участников - Украине для дальнейшего развития нужны надежные гарантии безопасности", - подчеркнул Рютте.

Видео дня

Гарантии безопасности от стран Запада определены на 90-95%

В частности, как напомнил генеральный секретарь Альянса, первой гарантией безопасности должны быть непосредственно Вооруженные силы Украины, потому что украинские войска являются крупнейшей регулярной армией в Европе. Затем важную роль с вкладом в гарантии безопасности для Украины будет играть Коалиция желающих во главе с Францией и Великобританией.

"Затем, в августе прошлого года произошло значимое событие, когда президент США сказал: "США также будут вовлечены в гарантии безопасности тем или иным образом". И это привело к проведению успешной встречи в Париже в декабре, где, по моему мнению, мы закрепили гарантии безопасности на 90-95%. Конечно, сейчас мирные переговоры продолжаются. Гарантии будут их частью. Но я думаю, что мы все признаем, вам нужны сильные гарантии безопасности как часть мирного соглашения", - отметил Рютте.

Помощь Украине в закупке оружия

Отдельно генеральный секретарь НАТО заверил, что союзникам в рамках инициативы PURL удастся выполнить обещание по предоставлению 15 млрд евро на закупку оружия для Украины в этом году.

"Я абсолютно уверен, что этот поток жизненно важного американского оборудования в Украину будет поступать и в дальнейшем", - подчеркнул Рютте.

По его словам, через PURL обеспечивается около 90% потребностей Украины в противовоздушной обороне. Потребности в зенитно-ракетных комплексах Patriot обеспечиваются на 75% в рамках этой инициативы.

"Поэтому это имеет критически важное значение для Украины. Поэтому я абсолютно уверен, что поступления будут продолжаться, и мы сможем собрать достаточно средств для этого", - сказал Рютте.

Ход мирных переговоров: последние новости

Как известно, глава МИД РФ Лавров не является участником трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ. Он ни разу не принимал участия во встречах, которые проходили в январе и феврале в Абу-Даби.

Высокий представитель ЕС Кая Каллас считает, что делегация российской стороны на переговорах, которые проходят в Абу-Даби, не имеет соответствующего мандата для принятия решений по установлению мира.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США предлагают России и Украине завершить войну до лета. Военные в Абу-Даби в начале февраля обсудили технические аспекты мониторинга прекращения огня Украиной, Россией и со стороны США в случае политического решения прекратить войну.

Также Зеленский сообщил, что Зеленский не будет подписывать никаких документов об изменении статуса оккупированных украинских территорий. В частности, Украина не будет признавать частью РФ временно оккупированные территории Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: